Après avoir remporté le match 1 à l’Astroballe, l’AS Monaco Basket a cette fois concédé la défaite lors du match 2, toujours sur le parquet de l’ASVEL (91-54).

C’est un match sans qu’a vécu la Roca Team ce vendredi soir. Impressionnants lors du premier match, les hommes de Sasa Obradovic ont été largement dominés dans cette deuxième rencontre, malgré un dernier quart-temps (91-54) un peu plus serré que les trois autres, à l’avantage de l’ASVEL.

La Roca Team est tombée sur une défense de fer

Étouffés offensivement, les Monégasques ont à peine réussi à dépasser les cinquante points inscrits, face à une solide défense de l’ASVEL. Ibrahima Fall Faye a été le meilleur marqueur du côté de la Roca Team avec 10 points.

« On devra aller à Monaco avec les mêmes intentions, car en face, ce sont des champions, contre qui toutes les confrontations ont été serrées, reconnaissait Paul Lacombe à l’issue du match. On sait qu’il y aura une réaction d’orgueil aussi de leur part. Rien n’est acquis, on devra être prêts.»

Ce lundi (20h30), la Roca Team fait son retour à Gaston Médecin, pour le match 3 de ces finales du championnat de France.