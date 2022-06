L’AS Monaco Basket a réalisé une grosse performance en allant s’imposer à l’ASVEL (74-82) ce mercredi soir lors du match un des finales du championnat de France.

Les Monégasques ont déjà récupéré l’avantage du terrain. En allant décocher un important succès à l’Astroballe (74-82) grâce à une prestation collective immense, digne des rencontres d’Euroligue, les hommes de Sasa Obradovic abordent de la meilleure des manières ces finales.

Dans le sillage de Paris Lee (8 points), de retour dans l’équipe, et de Jerry Boutsiele, précieux aux rebonds, la Roca Team s’est montrée appliquée en défense et a pu compter sur l’apport du duo composé de Mike James (17 points) et Alpha Diallo (16 points) de l’autre côté du parquet.

Une Roca Team niveau Euroligue

« Nous avons corrigé le tir par rapport aux quarts de finale et aux demies, en jouant de façon plus structurée, avec un fil conducteur, analysait l’entraîneur monégasque à l’issue de la rencontre. Tout le monde était impliqué, comme en Euroligue. C’est important de remporter cette première manche, mais le combat continue. Il faut continuer à être prêt mentalement et physiquement.»

Prochain match, ce vendredi soir (20h30), toujours à l’Astroballe, avant le grand retour sur le Rocher, pour un match 3 qui s’annonce déjà bouillant lundi soir à Gaston Médecin (20h30).