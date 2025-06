Avec le soutien de Peace and Sport, l’Union Cycliste Internationale lance son programme cycliste pour l’éducation et la paix

L’Union Cycliste Internationale s’associe à Peace and Sport pour créer un programme éducatif révolutionnaire qui transforme l’apprentissage du cyclisme en école de vie citoyenne. Lancé officiellement à Copenhague, ce projet ambitieux vise à transmettre les valeurs de respect et de solidarité à travers le sport.

L’Union Cycliste Internationale (UCI), le Centre Mondial du Cyclisme UCI (CMC UCI) et Peace and Sport ont officialisé le 20 juin dernier, lors du Forum UCI Bike City et Mobilité 2025 à Copenhague, le lancement de « Ride & Learn ». Ce programme éducatif innovant place le cyclisme au centre d’une démarche de cohésion sociale, d’inclusion et de construction de la paix.

La méthodologie développée conjointement par les experts des trois organisations prend la forme d’un manuel pédagogique structuré autour de 75 séances. Destiné aux entraîneurs de cyclisme, éducateurs et enseignants, cet outil s’adapte à tous les niveaux d’enfants, des premiers coups de pédale aux entraînements plus avancés.

Amina Lanaya, Directrice de l’UCI – David Lappartient, Président de l’UCI – Joël Bouzou, Président de Peace and Sport – Jean-Jérôme Perrin Mortier, CEO Pands © Peace and Sport

Peace and Sport : Le Prince Albert II assiste au lancement de la campagne #WhiteCard 2025 et fait une rencontre touchante

Trois piliers pour vivre ensemble

Le programme « Ride & Learn » s’articule autour de trois axes fondamentaux qui vont bien au-delà de l’apprentissage technique du vélo :

S’accepter soi-même : développement de la confiance en soi, expression personnelle et capacité d’écoute active constituent les bases de cette approche.

Accepter les autres : l’apprentissage du respect mutuel et de la communication constructive permet aux jeunes de mieux appréhender la différence.

Vivre ensemble : promotion de l’esprit d’équipe, inclusion et cohabitation harmonieuse au sein du groupe complètent cette formation citoyenne.

Le Rwanda, laboratoire pilote du projet

La mise en œuvre concrète de cette méthodologie a débuté cette année par un projet pilote au Rwanda, pays qui accueillera les premiers Championnats du Monde Route UCI organisés sur le continent africain du 21 au 28 septembre 2025. Des éducateurs certifiés par la Fédération Rwandaise de Cyclisme (FERWACY) ont été formés pour animer des séances auprès de jeunes enfants issus de milieux défavorisés.

Ateliers Ride and Learn au Rwanda © Peace and Sport

Huit nouvelles Championnes de la Paix rejoignent Peace and Sport

Des champions au service de la cause

Le programme bénéficie du soutien précieux des Champions de la Paix de Peace and Sport. Le médaillé olympique togolais Benjamin Boukpeti (canoë-kayak) a participé à la formation des éducateurs rwandais, tandis que Carlos Oquendo (COL), médaillé olympique de BMX Racing, a animé des ateliers en Colombie auprès de jeunes de communautés vulnérables.

Présent au Forum de Copenhague, Wilson Kipketer, légende de l’athlétisme et triple champion du monde danois du 800 mètres, a rappelé l’importance du rôle des sportifs de haut niveau : « Les athlètes occupent une position unique pour inspirer la jeune génération. J’étais le champion du village avant de devenir le champion du monde. »

Ateliers Ride and Learn en Colombie. Lancement du programme Pilote au Rwanda en février 2025 © Peace and Sport

Un déploiement mondial en perspective

Cette méthodologie constitue désormais un outil supplémentaire mis à disposition des 205 Fédérations Nationales affiliées à l’UCI pour développer le cyclisme dans leur pays. Elle s’adresse également aux gouvernements, ministères, ONG et clubs cyclistes travaillant avec les jeunes à travers le monde. Une page dédiée est disponible sur le site internet de l’UCI pour faciliter son déploiement international.

Le Prince Albert II se mobilise pour la paix aux côtés des champions de Peace and Sport