«Монако Баскет» показал отличную игру, обыграв «АСВЕЛ» (74-82) в среду вечером в первой игре финала чемпионата Франции.

Монегаски уже завладели преимуществом домашней площадки. Выиграв у «Астробалля» (74-82) благодаря великолепной коллективной игре, достойной игр Евролиги, подопечные Саши Обрадовича начинают этот финал наилучшим образом.

С Парисом Ли (8 очков), вернувшимся в команду, и Джерри Бутсиле, ценным в плане подборов, БК «Монако» прекрасно сыграл в защите. Благодаря вкладу дуэта в лице Майка Джеймса (17 очков) и Альфа Диалло (16 очков) монегаски прекрасно отработали на другой стороне площадки.

Игра БК «Монако» на уровне Евролиги

«Мы скорректировали нашу цель по сравнению с четвертьфиналом и полуфиналом, играя более структурировано, с общей целью», — проанализировал игру тренер «Монако» после матча. «Каждый внес свой вклад, как в Евролиге. Важно, что мы выиграли этот первый матч, но борьба продолжается. Нужно продолжать быть готовыми морально и физически».

Следующий матч состоится в эту пятницу (20:30), также на арене «Астробалль», перед большим возвращением в Монако, в рамках третьего матча, который обещает быть жарким. Игра состоится в понедельник вечером на арене «Гастон Медсен» в 20:30.