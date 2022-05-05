«Монако Баскет» проиграл в Пирее «Олимпиакосу» (94-88) в среду вечером в пятом матче четвертьфинала Евролиги. Монегаски выбывают из турнира. Но с достоинством.

Баскетбольный клуб «Монако» был близок к уверенной победе над греческим «Олимпиакоса». В напряженном по накалу пятом матче серии, подопечные Саши Обрадовича играли на очень высоком уровне и часто вели в счете, иногда до разницы в одиннадцать очков. Большую роль в этом сыграл Якуба Уаттара с его феноменальными трехочковыми (15 очков) (реализация 5/7).

Однако, во второй половине матча греки продемонстрировали характер и опыт, и смогли переломить ход встречи.

Уже (почти) на уровне европейских гигантов

Обидное поражение, но не следует забывать, что в этом сезоне «Монако Баскет» сыграл в своей первой в истории Евролиге. Клуб уже доказал, что способен конкурировать с лучшими командами континента.

«Я очень горжусь своими ребятами, которые показали очень классный матч», — сказал тренер «Монако» после игры. «Поздравляем «Олимпиакос», который заслужил выход в «Финал четырех» и показал весь свой опыт. Для нас, очевидно, потребуется время, чтобы выйти на этот уровень. Мы находимся только в начале пути и извлечем уроки из этого поражения».

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Теперь все внимание сосредоточено на чемпионате и борьбе за титул, который Roca Team мечтала завоевать в течение нескольких сезонов.