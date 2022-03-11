Основатель женской баскетбольной команды Monaco Basket Association (MBA) и президент клуба в течение последних двенадцати лет, Эрик Элена (59 лет) превратил второй по величине баскетбольный клуб Княжества в ведущий женский клуб Монако.

В жизни Эрика Элена баскетбол занимает центральное место уже более пятнадцати лет. С понедельника по воскресенье, с утра до вечера, нет ни минуты, когда президент Ассоциации баскетбола Монако не думал бы о баскетболе. Если он не отвечает на телефонный звонок, чтобы обсудить потенциального новобранца, то это потому, что он следит за тренировкой первой женской баскетбольной команды [прим. выступающей в дивизионе N1] в зале «Аннонсиада».

Мы достигли самого высокого уровня в полупрофессиональных лигах. Теперь мы хотим большего. Эрик Элена

Однако, баскетбол не был для Эрика Элена основной профессией. На протяжении тридцати восьми лет он работал в Казино Монте-Карло и совсем недавно вышел на пенсию. В последние два года Эрик серьезно занимается посадкой оливковых деревьев в своем загородном доме, в коммуне Соспель, что над Княжеством.

Когда он не на паркете, Эрик Элена сажает… оливковые деревья!

«Мы взялись за сумасшедшую работу», — улыбается поклонник клуба NBA «Нью-Йорк Никс». Мы хотим пересадить двести оливковых деревьев. Я предложил использовать для этого свой участок, и местные жители решили, что это отличная идея. Мы отправились в Италию, недалеко от Флоренции, чтобы выбрать деревья. Надеюсь, что у нас получится хорошее оливковое масло!»

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Монегаск по происхождению, Эрик Элена получил все свое школьное образование в Княжестве. Хотя он живет в Монако, выходные и лето он любит проводить в Соспеле, в своем небольшом загородном доме, который вскоре будет окружен оливковыми деревьями, насколько хватает глаз. При этом он внимательно следит за развитием своего клуба, который в этом сезоне намерен подняться во второй дивизион.

Первая команда MBA выступает в дивизионе N1 и уже в этом сезоне рассчитывает перейти во второй дивизион. Монегаски в настоящее время находятся в отличной позиции для выхода в финальную стадию/©MBA

«Мы достигли самого высокого уровня в полупрофессиональном баскетболе. Теперь мы хотим большего», — говорит он, гордясь прогрессом, которого добилась его команда за эти годы. Надо сказать, что работа, проделанная Эриком Элена, колоссальна.

MBA и Roca Team — вместе к успеху!

Хотя сегодня клуб насчитывает 127 членов, всего двенадцать лет назад, когда он был основан, MBA выступал в чемпионате департамента и занимал последние места.

С приходом Сергея Дядечко в «Монако Баскет» мы решили сосредоточиться почти исключительно на женщинах Эрик Элена

Однако, от сезона к сезону, женская команда становилась все сильнее и сильнее и наконец пробилась в дивизион N1 чемпионата Франции. Это сделало MBA преимущественно женским клубом. «Нам пришлось выбирать, куда направить наши ресурсы», — объясняет он. «С приходом в «Монако Баскет» Сергея Дядечко, который решил вложить огромные средства в Roca Team, мы решили сосредоточиться почти исключительно на женском баскетболе».

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Эрик Елена, который руководил Roca Team в течение пяти лет до основания MBA, установил тесные связи с другим баскетбольным клубом Княжества. Поэтому вполне естественно, что он предложил бывшему президенту Roca Team, которого недавно сменил Алексей Федоричев, создать Roca Team Girls, аналогичную ASVEL Féminin, женская команда «АСВЕЛ» Тони Паркера. «Я пытался несколько раз. Но его фишка — мальчики!»

С бюджетом в 350 000 евро MBA намерена однажды выйти в первый дивизион собственными силами, без поддержки (на данный момент) команды Roca Team. Стремясь передать эстафету, «пора дать дорогу молодым», Эрик Элена изо всех сил пытается найти спонсора, который, как и Дядечко, мог бы привести клуб к вершине. Призываем всех болельщиков!