Недавно Николя Шаттахи (Nicolas Chattahy) возглавил любительскую сборную БК «Монако», сменив на посту Арно Джусти (Arnaud Giusti). Предлагаем вам познакомиться с карьерой баскетболиста-любителя, который с молодости болеет за команду БК «Монако».

Когда в 1992 году, в рамках подготовки к Олимпийским играм в Барселоне, в Монако приехала американская баскетбольная команда, молодой Николя восхищенно наблюдал с трибун стадиона за своими кумирами: Майклом Джорданом (Michael Jordan), Ларри Бёрдом (Larry Bird), Мэджиком Джонсоном (Magic Johnson), Чарльсом Баркли (Charles Barkley) и Скотти Пиппеном (Scottie Pippen).

Член баскетбольного клуба с 7 лет

В том году все поклонники баскетбола спешили посмотреть на тренировку звездного состава американской команды. И среди них – молодой игрок любительской сборной БК «Монако» Николя Шаттахи, который играет в клубе с 7 лет.

«Я приехал в Монако, спасаясь от войны в Бейруте, – признался новый президент любительской сборной БК «Монако». – Мой отец также был игроком. Он играл в составе сборной Сирии». Неудивительно, откуда Николя передалась его любовь к баскетболу.

На сегодняшний день у клуба есть две гордости: профессиональная сборная Roca Team, а также не уступающие мастерством любительские команды Николя Шаттахи

Будучи ярым поклонником Мэджика Джонсона, «обладавшего потрясающим видением игры, врожденным талантом передачи и выдающимся складом ума», а также Криса Пола (Chris Paul) и Антуана Ригодо (Antoine Rigaudeau), молодой монегаск, уроженец Скопье (Македония), нашел себя в роли плеймейкера.

По окончании подготовки в юношеской команде БК «Монако», Николя возглавил сборную Княжества на Играх малых государств Европы в Сан-Марино в 2001 году, а затем на Мальте в 2003.

«Я буду продолжать играть, пока у меня есть силы, – заявил 43-летний плеймейкер любительской команды БК “Монако”. – Баскетбол – это моя страсть, и я продолжу в него играть, пока мой организм не скажет стоп».

Будучи членом Совета директоров БК «Монако» на протяжении последних четырнадцати лет, Николя Шаттахи решил выставить свою кандидатуру на выборах в качестве президента. «Как и мой отец, я решил стать директором, а также хотел внести свой вклад в развитие клуба».

Большие перспективы для БК «Монако»

В конечном итоге Николя Шаттахи, по совместительству отец троих детей, был избран новым президентом БК «Монако», с целью реализовать масштабный проект: сделать баскетбольный клуб местом тренировок начинающих игроков, подающих надежды.

«На сегодняшний день у клуба есть две гордости: профессиональная сборная Roca Team, а также не уступающие мастерством любительские команды. Мы хотим продвигать молодые таланты в команды более высокого уровня, и, возможно, даже в профессиональный состав БК «Монако».

Мне нравится эта атмосфера азарта, общение с клиентами и гибкий график работы Николя Шаттахи

Ярый болельщик БК «Монако», Николя Шаттахи старается посещать матчи команды, как только позволяет рабочий график, даже если и в этом году это стало сложнее, так как они играют каждые три дня. Новоиспеченный президент клуба все еще не может поверить, насколько далеко им удалось продвинуться.

«Несколько лет назад, на любительских матчах, на трибунах набиралось человек пятьдесят. Сегодня на наши матчи собираются полные залы, а наши игроки играют против сильнейших команд Европы. Если бы кто-то сказал нам это несколько лет назад, мы бы вряд ли поверили».

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А тем временем, в ежедневнике Николя Шаттахи все меньше и меньше пустых страниц. Лавируя между семьей, баскетболом и своими обязанностями в БК «Монако», Николя отнюдь не жалуется на нехватку свободного времени, а скорее даже наоборот.

Будучи сотрудником монегасской компании Société des Bains de Mer de Monaco на протяжении долгих лет, по вечерам он также работает в казино Монте-Карло. Наряду с баскетболом, Николя также увлекается карточными играми. «Мне нравится эта атмосфера азарта, общение с клиентами и гибкий график работы».

Николя Шаттахи не останавливается ни днем, ни ночью, сменяя скрип паркета баскебольных площадок ночными огнями казино. «Я знаю, что мне крайне повезло», – говорит он. Посвятить свою жизнь увлечениям.