Membro fondatore della Monaco Basket Association (MBA) e presidente del club per dodici anni, Éric Elena (59) ha plasmato la seconda squadra di basket del Principato fino a farla diventare la principale realtà femminile monegasca.

Per Éric Elena, il basket occupa un posto di rilievo da più di quindici anni. Dal lunedì alla domenica, dalla mattina alla sera, non c’è momento in cui il presidente della Monaco Basket Association non pensi al canestro. Se non risponde al telefono per discutere di una potenziale recluta è perché è appoggiato alle ringhiere della palestra dell’Annonciade per assistere all’allenamento delle ragazze di N1. Quando non si tratta delle più giovani del club.

Abbiamo raggiunto il livello più alto nel mondo semiprofessionale. Ora vogliamo sognare in grande Éric Elena

Tuttavia, negli ultimi due anni, un’altra passione ha acceso l’animo di Éric Elena. Come passatempo, l’amante del basket, che è da poco andato in pensione dopo trentotto anni al Casino di Monte-Carlo, pianta ulivi nella sua residenza di Sospel, sulle alture del Principato.

Quando non è in campo, Éric Elena si diletta a… piantare ulivi!

“Abbiamo fatto un lavoro pazzesco, sorride il tifoso dei New York Knicks dell’NBA. “L’obiettivo è ripiantare duecento ulivi. Volevo sfruttare la mia terra e gli abitanti del posto hanno trovato questa idea geniale. Siamo andati in Italia, vicino Firenze, per scegliere gli alberi. Spero che riusciremo a produrre un buon olio d’oliva!”

LEGGI ANCHE: Nicolas Chattahy: l’AS Monaco Basket nel sangue

Monegasco di nascita, Éric Elena ha frequentato gli studi nel Principato. Anche se vive a Monaco, gli piace trascorrere i fine settimana e le estati a Sospel, nella sua casetta di campagna che sarà presto circondata da ulivi a perdita d’occhio. Il tutto mentre segue con attenzione l’evoluzione del suo club, che questa stagione punta alla seconda divisione.

La prima squadra dell’MBA gioca in N1 e questa stagione punta alla seconda divisione. Il tema monegasco vanta attualmente un’ottima posizione per raggiungere le fasi finali/©MBA

“Abbiamo raggiunto il livello più alto nel mondo semiprofessionale. Adesso vogliamo sognare in grande” afferma, orgoglioso del percorso fatto dalla sua squadra in questi anni. C’è da dire che il lavoro che ha portato avanti Éric Elena è incredibile.

Un aiuto da parte del Roca Team?

Oggi la squadra conta centoventisette membri, ma solo dodici anni fa, quando è stata creata, la MBA giocava a livello provinciale e occupava gli ultimi posti della classifica.

Con l’arrivo di Sergey Dyadechko nell’AS Monaco Basket, abbiamo deciso di puntare quasi esclusivamente sulle donne Éric Elena

Ma a poco a poco, la squadra femminile ha scalato la classifica fino ad arrivare alla Nationale 1, abbastanza per rendere l’MBA un club prevalentemente femminile. “Dovevamo scegliere dove destinare le nostre risorse”, spiega. “Con l’arrivo di Sergey Dyadechko nell’AS Monaco Basket, che ha investito tantissimo nel Roca Team, abbiamo deciso di puntare quasi esclusivamente sulle donne”.

LEGGI ANCHE: Sergey Dyadechko suscita interesse nella stampa spagnola

A capo del Roca Team per cinque anni prima di fondare l’a BA, Éric Elena aveva instaurato un rapporto abbastanza stretto con l’altro club di basket del Principato. È sembrato quindi del tutto naturale proporre all’ex presidente del Roca Team, recentemente sostituito da Aleksej Fedoricsev, di formare un Roca Team Girls, sull’esempio dell’ASVEL Féminin al tempo dell’ASVEL di Tony Parker. “Ci ho provato un paio di volte. Ma lui è più portato per i ragazzi!”

Con un budget di 350.000 euro, la MBA punta un giorno a raggiungere la prima divisione contando sulle proprie forze, senza il sostegno (per ora) del Roca Team. In attesa di passare il testimone, “è ora di fare largo ai giovani” , Éric Elena fatica a trovare un finanziatore, che, come Dyadechko, porti il club in vetta. Appassionati di basket, questa è la vostra occasione!