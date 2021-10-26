











Незадолго до матча между баскетбольными клубами «Реал Мадрид» и «Монако», в котором победила команда из Мадрида (94-86), испанская пресса обратила внимание на президента БК «Монако» Сергея Дядечко.

Стремительный взлет баскетбольного клуба «Монако» не остался незамеченным по другую сторону Пиренеев. Главный архитектор успеха и президент клуба Сергей Дядечко, который вывел команду из категории Pro B на вершины европейского баскетбола, явно вдохновляет наших испанских соседей. Ведь успех БК «Монако» — это успех Сергея Дядечко.

Мадридская газета ABC называет Сергея Дядечко звездой команды из Монако. По данным издания, основатель банка «Родовид», вовлеченного в предполагаемую финансовую пирамиду, оказался в Монако в 2012 году после покушения в своей стране.

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Он избежал смерти в Украине

Сергей Дядечко действительно подвергся нападению. Злоумышленники стреляли в его «Мерседес». Несмотря на 26 выстрелов, покушение не удалось, но вынудило Сергея Дядечко покинуть Украину. В этой стране он впервые заявил о себе в мире баскетбола, в частности, возглавляя баскетбольный клуб «Донецк», команду его детства.

Сергей Дядечко стоит у истоков многих инициатив по продвижению баскетбола в своей стране. Он питает безусловную любовь к этой игре. Эта страсть зародилась в детстве, когда Дядечко своими глазами увидел игру Владимира Ткаченко и нападающего Шарунаса Марчюлениса, которые в 80-ые были настоящими звездами в СССР. Любовь к баскетболу Дядечко принес собой в БК «Монако», став главным фактором успеха клуба.

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