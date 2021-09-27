











«Монако Баскет» провел свою традиционную предсезонную пресс-конференцию в этот четверг во дворе Казино Монте-Карло. Повод для Алексея Ефимова, Звездана Митровича, Лео Вестерманна и Майка Джеймса поговорить об амбициях команды Roca в этом сезоне. Сезон обещает быть захватывающим, спустя всего несколько месяцев после победы в Еврокубке.

Обновленная арена»Гастон-Медсен»… и разрешение на участие в Евролиге!

Эта прекрасная новость пришла в среду. После долгих недель неопределенности «Монако Баскет» наконец-то может расслабиться. Руководство Евролиги действительно предоставило монакскому клубу разрешение на проведение матчей Евролиги в зале «Гастон-Медсен». Алексей Ефимов, исполнительный директор клуба, был в восторге. «Все усилия, приложенные за последние несколько сезонов, были направлены на то, чтобы вывести «Монако Баскет» на самый высокий уровень европейского баскетбола. Поэтому я очень благодарен Его Светлейшему Высочеству Князю Альберу II и правительству за все усилия, предпринятые для того, чтобы мы могли играть на нашей арене».

Поскольку для участия в соревновании от команды требуется наличие стадиона с вместимостью не менее 5 000 мест, «Монако Баскет» практически вынужден был проводить свои домашние матчи на Azur Arena в Антибе. Но благодаря работам, проведенным этим летом, которые позволили увеличить вместимость зала до 4 090 мест, а также многочисленным улучшениям (освещение, напольное покрытие, сиденья, VIP-зоны и т.д.), дирекция команды Roca Team наконец-то получило право выступать на домашней арене. Первая победа для «Монако», который откроет свой сезон в четверг 30 сентября, по случаю первого тура Евролиги против афинского «Панатинаикоса».

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© Michael Alesi

Фантастическое пополнение с приходом лучших игроков

Его появление вызвало настоящий тайфун: 31-летний американский плеймейкер Майк Джеймс (Mike James) решил перебраться в Монако для продолжения своей карьеры. «Я думаю, что у команды большой потенциал», — сказал он на пресс-конференции. «Для меня это новый старт в очень амбициозной команде». Обладая лестной репутацией, лучший бомбардир сезона Евролиги 2018-2019 играл в прошлом сезоне в составе «Бруклин Нетс» (НБА) вместе со звездным трио Кайри Ирвинг-Джеймс Харден-Кевин Дюрант. Впечатляющее резюме, которое дополняет другие крупные новички, прибывшие в Монако летом.

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Также, поиграв в престижной североамериканской лиге, Донта Холл (23, бывший игрок «Орландо Мэджик», «Бруклин Нетс» и «Детройт Пистонс») и Донатас Мотеюнас (30, бывший игрок «Хьюстон Рокетс», «Сан-Антонио Сперс») прибыли для дальнейшего усиления состава Roca Team, а француз Лео Вестерманн (29, ФК «Барселона») прибыл из престижного каталонского клуба с желанием достичь новых высот в Княжестве.

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К этим престижным именам также присоединились 29-летний Джерри Бутсиеле (Jerry Boutsiele) и 30-летний Данило Анджушича (Danilo Andjusic), перешедшие из «Лиможа» и «Бург-ан-Бресса» соответственно. В команду также пришел американец Пэрис Ли (26, «Орлеан») и австралиец Брок Мотума (30, «Нантер»). Нельзя не отметить возвращение в Княжество Якуба Уаттары (29, «Бетис Севилья»), после непродолжительного пребывания в Испании, и прибытие Альфа Диалло (24, «Лаврион») и Армеля Траоте (18, «ИНСЕП»).

© Roca Team

Команда, способная выиграть чемпионат Франции

Финалисты чемпионата Франции в 2018 и 2019 годах, команда Roca намерена наконец-то завоевать титул. Получится ли уже в этом сезоне? Трехкратный обладатель Кубка Лидеров (2016, 2017, 2018) и совсем недавно победитель Еврокубка, «Монако» готовится впервые в своей истории выступить в этом сезоне в Евролиге. Но приоритетом для подопечных Звездана Митровича является в этом сезоне победа в чемпионате. «У нас в составе есть очень хорошие игроки, однако главное — найти хорошую сыгранность», — сказал тренер «Монако». «Это то, чего мы добились в предыдущих сезонах».

Проиграв в полуфинале прошлого сезона, монегаски собираются свергнуть с трона АСВЕЛ, обладателя двух последних титулов в 2020-2021 и 2018-2019 годах (сезон 2019-2020 не завершился). «Лион-Виллербанн» является фаворитом на победу в этом сезоне, усилившись за счет перехода в команду Юссуфа Фалля (Youssoupha Fall), Виктора Вембаньямы (Victor Wembanyama), Эли Окобо (Elie Okobo) и Костаса Антетокунмпо (Kostas Antetokounmpo). В этом сезоне «Монако», кажется, больше, чем когда-либо, претендует на титул.

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