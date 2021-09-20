











Баскетбольный клуб Монако продолжает трансферное окно с приходом американского защитника (31, 1,85 м) из НБА.

Это один из лучших ходов на трансферном рынке баскетбола. После приема Лео Вестерманна (Léo Westermann), Уилла Томаса (Will Thomas) и Донатаса Мотеюнаса (Donatas Motiejunas,), баскетбольный клуб «Монако» нанял Майка Джеймса (Mike James,), который пришел прямо из «Бруклин Нетс» в НБА после яркой карьеры в Евролиге.

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Чтобы получить американскую звезду в состав команды, руководители клуба «Монако» без колебаний предложили уроженцу Портленда зарплату в почти 1,4 млн евро. Впервые в чемпионате Франции. Бывший лучший бомбардир Евролиги в составе «Милана» в сезоне 2018-2019, Майк Джеймс прибывает на Скалу с лестной репутацией одного из лучших игроков Европы.

Дублер Кайри Ирвинга в США

Прошлый сезон Майк Джеймс провел в качестве дублера Кайри Ирвинга (Kyrie Irving) в клубе ЦСКА. Майк Джеймс также продемонстрировал свой талант за Атлантикой, где набирал в среднем 7,7 очка и 4,2 передачи в 13 проведенных матчах. Он также играл за команды «Phoenix Suns», «Panathinaikos» и «Saski Baskonia SAD».

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«Я хотел начать что-то новое по сравнению с тем, что я уже испытал за свою карьеру. Для меня это реальная возможность начать новое приключение и доказать свою состоятельность как игрока в этом прекрасном месте — в Монако», — сказал Майк Джеймс по прибытии в Княжество. «Я с нетерпением жду возможности присоединиться к ребятам и познакомиться с командой, надеюсь добиться больших успехов в баскетболе для «Монако». Мы аутсайдеры, но я прихожу сюда с амбициями вывести команду на самый высокий уровень», — добавил Джеймс.