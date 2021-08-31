











Этим летом, француз Лео Вестерманн (Léo Westermann) перебрался из «Барселоны» в «Монако». Мы встретились с ним для интервью перед началом многообещающего сезона.

Привлеченный, чтобы заменить Ди Боста (Dee Bost) в стартовой пятерке, 29-летний Лео Вестерманн (Léo Westermann) перешел в Roca Team с амбициями добиться больших успехов в команде. Это особенно актуально в новом сезоне, в котором Монако впервые в своей истории сыграет в Евролиге. Интервью.

По какой причине ты решил перейти в Roca Team?

Для меня это новый и большой вызов! Я рад присоединиться к команде, которая стремительно поднимается по турнирной таблице и имеет определенный статус после победы в Еврокубке. Это команда, которой также нужно подтвердить свой статус после великолепно проведенного сезона.

После двух сезонов в «Фенербахче» и одного в «Барселоне», именно выход «Монако» в Евролигу стало причиной твоего выбора?

И да, и нет. Конечно, я хотел остаться в главном клубном соревновании Европы. Но после двух сложных для меня лет, мне особенно хотелось выступать в клубе, где я чувствую себя нужным. Звонок от Звездана Митровича сыграл важную роль в моем решении. Тот факт, что клуб и персонал заинтересованы во мне, придает мне уверенности. Я пришел с целью обрести стабильность в привлекательном клубе. Я слышал только хорошее о Roca Team, от сотрудников клуба, персонала и игроков.

Все очень преданы своему делу и это очень приятно.

Как прошла твоя адаптация в клубе?

Пока еще рановато давать первые оценки, но мои первые впечатления очень хорошие. Все очень преданы своему делу и это очень приятно. Вся команда мотивирована. Химия будет развиваться по ходу дела, когда все игроки будут здесь. Но желание и энтузиазм есть.

Не слишком ли тяжелыми выдались сборы в Италии?

(Улыбается) Сборы ведь и должны быть тяжелыми! Мы отрезаны от мира, находимся в своем собственном пузыре, опираемся на свои ресурсы. Медицинский персонал очень эффективен. Мы хорошо восстанавливаемся после тренировок. Это хороший задел на будущее.

Звездан Митрович? Тренер, которому удается добиться от своих игроков лучших результатов.

Что ты можешь сказать о Звездане Митровиче?

Я давно его знаю. После моего выступления за московский ЦСКА у меня была возможность тренироваться в АСВЕЛе, пока я искал себе клуб. Мне удалось узнать его подход. Это тренер, которому удается добиться от своих игроков лучших результатов. Я был рад выступать под его началом.

Каковы амбиции Roca Team в этом сезоне?

В чемпионате мы знаем, что от нас ждут игры. Цель ясна, мы хотим быть на первых ролях и бороться за титул чемпиона Франции. В Евролиге все по-другому. Мы являемся новичками в этом турнире. На нас будет оказываться чуть меньше давления, чем на некоторые другие команды. Мы думаем, что будет очень тяжело, но мы сделаем все возможное, чтобы блеснуть в этом соревновании. Мы хотим показать, что «Монако Баскет» может хорошо играть в самом престижном европейском соревновании.

Подумываешь ли ты о выступлении в сборной Франции?

Честно говоря, не совсем. Я пытаюсь сосредоточиться на своем клубе. Если это произойдет, тем лучше. Если нет, то можете быть уверены, что я всегда буду главным фанатом сборной!

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