БК «Монако» впервые в своей истории выиграл Кубок Франции

В эту субботу, во второй половине дня, в зале «Accor Arena» комплекса Paris-Bercy, Roca Team одержал уверенную победу над «Виллербан» со счетом 90-70. Монегаски впервые завоевали этот титул.

В неравном бою в финале, отмеченном подавляющим преимуществом соклубников Майка Джеймса (20 очков, 6 пасов) и Эли Окобо (20 очков, 7 пасов, 6 подборов), БК «Монако» вписал еще одну страницу в свою летопись на глазах у президента клуба Алексея Федорычева.

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Прессингуя с самого начала и ведя на 13 очков уже в первые пять минут матча, монегаски уверенно выигрывали с начала до конца этой одной из самых блестящих игр сезона.

Счастье Саши Обрадовича и монегасков

«Думаю, мы играли просто волшебно, с радостью заявил Саша Обрадович после матча. Вся команда правильно поняла это событие, это чувствовалось на площадке и в атмосфере зала Берси. Этот кубок – историческая победа клуба, и я очень этому рад.»

550 болельщиков пришли поддержать Roca Team (Фото: © Дирекция по связям / Стефан Данна (Stéphane Danna)

Ils n’ont pas pu faire le déplacement mais n’ont pas manqué une seconde de match !

Les fans de la #RocaTeam se sont tous réunis au marché de la Condamine où ils ont pu suivre sur écrans géants grâce à la @MairieMonaco la victoire de l’ @ASMonaco_Basket pic.twitter.com/1Jp7RE3uIy — Monaco Info (@monaco__info) April 22, 2023

Выдающийся успех Roca Team в этом сезоне: 46 побед и 16 поражений на национальной и международной аренах. Теперь монегаски с уверенностью смотрят в четвертьфинал Евролиги. Во вторник, в зале «Гастон-Медесен», соклубники Якубы Уаттара сыграют первый матч своего первого тура плей-офф с командой «Маккаби» из Тель-Авива.