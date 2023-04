L’AS Monaco Basket remporte la Coupe de France pour la première fois de son histoire

La Roca Team s’est imposée sans trembler face à l’ASVEL (90-70) ce samedi après-midi à l’Accor Arena de Paris-Bercy. C’est la première fois que les Monégasques décrochent ce titre.

Au terme d’une finale à sens unique, marquée par la domination tonitruante des coéquipiers du duo Mike James (20 points, 6 passes) et Elie Okobo (20 points, 7 passes, 6 rebonds), l’AS Monaco Basket a ajouté une ligne de plus à son palmarès sous les yeux du président Aleksej Fedoricsev.

Oleg Petrov : « Le championnat de France a tout pour être une locomotive du basket européen »

Devant d’entrée avec déjà treize points d’avance au bout de cinq minutes, les Monégasques ont largement mené du début à la fin de la partie, en signant l’une de leurs plus belles prestations de la saison.

Le bonheur de Sasa Obradovic et des Monégasques

« Je pense que nous avons magiquement bien joué, s’est réjoui Sasa Obradovic après le match. Tout le groupe a pris cet événement de la bonne manière, et ça s’est ressenti sur le terrain et dans cette atmosphère de Bercy. Cette coupe est historique pour Monaco et j’en suis très content. »

550 supporters monégasques sont venus encourager la Roca Team (Photo © Direction de la Communication / Stephane Danna)

Ils n’ont pas pu faire le déplacement mais n’ont pas manqué une seconde de match !

Les fans de la #RocaTeam se sont tous réunis au marché de la Condamine où ils ont pu suivre sur écrans géants grâce à la @MairieMonaco la victoire de l’ @ASMonaco_Basket pic.twitter.com/1Jp7RE3uIy — Monaco Info (@monaco__info) April 22, 2023

Pour la Roca Team, cette saison s’annonce déjà hors-norme, avec 46 victoires pour 16 défaites, sur la scène nationale et internationale. Les Monégasques ont désormais tous les regards tournés vers les quarts de finale de l’Euroleague. Les coéquipiers de Yakuba Ouattara disputeront ce mardi à Gaston-Médecin le match 1 de leur premier tour de play-offs face au Maccabi Tel-Aviv.