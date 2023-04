L’AS Monaco Basket vince la Coppa di Francia per la prima volta nella storia

Questo sabato pomeriggio, all’Accor Arena di Parigi-Bercy, il Roca Team ha sconfitto l’ASVEL (90-70). È la prima volta che la squadra monegasca vince il titolo.

Al termine di una finale a senso unico, segnata dal prepotente dominio dei compagni di squadra del duo Mike James (20 punti, 6 passaggi) ed Elie Okobo (20 punti, 7 passaggi, 6 rimbalzi), l’AS Monaco Basket ha aggiunto un’altra voce al suo palmare sotto gli occhi del presidente Aleksej Fedoricsev.

Dominante fin dai primi minuti, già con tredici punti di vantaggio, la squadra monegasca ha condotto il gioco dall’inizio alla fine, portando in campo una delle sue migliori performance della stagione.

La felicità di Sasa Obradovic e dei monegaschi

“Abbiamo giocato in modo incredibile”, ha detto Sasa Obradovic dopo la partita. “Tutta la squadra ha preso l’evento nel modo giusto e si è sentito sia in campo, che nell’aria di Bercy. Questa è una coppa storica per Monaco e sono molto felice”.

550 monegaschi in trasferta per fare il tifo per il Roca Team (Foto © Dipartimento di comunicazione / Stephane Danna)

Ils n’ont pas pu faire le déplacement mais n’ont pas manqué une seconde de match !

Les fans de la #RocaTeam se sont tous réunis au marché de la Condamine où ils ont pu suivre sur écrans géants grâce à la @MairieMonaco la victoire de l’ @ASMonaco_Basket pic.twitter.com/1Jp7RE3uIy — Monaco Info (@monaco__info) April 22, 2023

Per il Roca Team, questa stagione si può già definire straordinaria, con 46 vittorie e 16 sconfitte, sia sulla scena nazionale che internazionale. Ora, tutti gli occhi sono puntati sui quarti di finale di Eurolega. Questo martedì, al Gaston-Médecin, i compagni di squadra di Yakuba Ouattara giocheranno la prima partita del primo turno di play-off contro il Maccabi Tel-Aviv.