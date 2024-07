Match preparatorio: l’AS Monaco pareggia contro il Cercle Bruges

Nella seconda amichevole pre-stagionale, i giocatori dell’AS Monaco hanno combattuto contro il Cercle Bruges al Performance Centre. Sabato mattina, sotto gli occhi del presidente Dmitri Rybolovlev e dei dirigenti dei due club, le squadre hanno messo in campo uno spettacolo ricco di colpi di scena.

L’AS Monaco continua la sua scrupolosa preparazione pre-campionato: dopo la sconfitta 0-1 contro il Servette Genève di sabato scorso, il club della Rocca ha ospitato i cugini del Cercle Bruges davanti ai suoi più fedeli tifosi.

Pubblicità

La partita è iniziata con il piede giusto grazie al portiere del Monaco Yann Lienard e alla sua incredibile parata su Kazeem Olaigbe al primo minuto. Myron Boadu ha risposto subito, ma il suo goal è stato annullato per un fallo (5′). Poco dopo, Kevin Denkey ha aperto il punteggio su un rigore per il Cercle Bruges (10′).

I biancorossi non si sono fatti attendere. Aleksandr Golovin ha creato la prima opportunità mentre Edan Diop ha realizzato un cross perfetto per il colpo di testa di Thilo Kehrer (1-1, 12′). La partita è poi stata animata con occasioni da entrambe le parti, tra cui un pericoloso calcio di punizione di Denkey (36′) e un tiro di Boadu che ha colpito il palo (41′).

Il Presidente dell’AS Monaco Dmitri Rybolovlev con il membro del Consiglio di Amministrazione Stéphane Morandi, il Direttore Generale Thiago Scuro, il Direttore Tecnico del Cercle Bruges Rembert Vromant e il Direttore Tecnico dell’AS Monaco Carlos Aviña © AS Monaco

Le Président Dmitry Rybolovlev en compagnie des dirigeants de l’AS Monaco et du Cercle Bruges qui assistent à la rencontre amicale du jour entre les deux clubs 🔴⚪️#ASMCER pic.twitter.com/qzUrUQsBHh Pubblicità » July 13, 2024

L’AS Monaco svela la nuova maglia storica per la prossima stagione

Qualche cambio nel secondo tempo

Nel secondo tempo, i numerosi cambi dell’allenatore Adi Hütter hanno indubbiamente segnato il ritmo, permettendo ancora una volta ai giovani talenti dell’Academy di emergere. Una menzione speciale va a Bradel Kiwa, che ha debuttato con l’AS Monaco apportando molto dinamismo alla squadra.

“Mancano ancora parecchi internazionali, quindi questa è anche un’opportunità per i giovani del Gruppo Elite di mettersi in mostra. Li conosco bene perché sono con noi regolarmente da un anno e vogliamo dare loro la possibilità di giocare”, ha dichiarato Adi Hütter dopo la partita.

Aleksandr Golovin e Adi Hütter © AS Monaco

Negli ultimi minuti, Jordan Semedo Sarela ha avuto due grandi occasioni (72′ e 73′), ma il portiere del Monaco è riuscito a fermarle. Nonostante questi sforzi sul finale, il punteggio è rimasto 1-1.

“Credo che giocare oggi contro il Cercle sia stato una buona prova per noi. Conosciamo il loro stile di gioco, la loro voglia di pressare in alto, per questo era importante riuscire a liberarci da questo pressing e costruire. Forse a volte abbiamo fatto qualche errore, ma alla fine è stata una buona partita contro una squadra molto fisica. Il pareggio sembrava scontato”, ha aggiunto l’allenatore.

Dopo questa lezione, i monegaschi si preparano a partire per un ritiro in Austria da lunedì. Li aspetta una settimana intensa di lavoro e perfezionamento prima della ripresa della Ligue 1 e del grande ritorno in Champions League!

© Direzione della Comunicazione / Charly Gallo

Scoprite le tantissime sorprese dell’AS Monaco per la stagione del suo centenario