Match de préparation : l’AS Monaco signe un score de parité contre le Cercle Bruges

Les joueurs de l’AS Monaco ont livré un match accroché contre le Cercle Bruges pour la deuxième rencontre amicale de pré-saison au Centre de Performance. Ce samedi matin, sous les regards du Président Dmitri Rybolovlev et des dirigeants des deux clubs, les deux équipes ont offert un spectacle plein de rebondissements.

L’AS Monaco poursuit sa préparation millimétrée de pré-saison : après s’être incliné 0-1 contre le Servette Genève samedi dernier, le club du Rocher a cette fois-ci accueilli ses cousins du Cercle Bruges, devant ses supporters les plus fidèles.

Le match a commencé sur les chapeaux de roue grâce au gardien monégasque, Yann Lienard, qui a réalisé une parade impressionnante dès la première minute de jeu sur une frappe de Kazeem Olaigbe. Myron Boadu a immédiatement répondu, mais son but est annulé pour une faute (5e minute). Quelques instants plus tard, Kevin Denkey ouvre le score sur penalty pour le Cercle Bruges (10e).

Les Rouge et Blanc n’ont pas tardé à réagir. Aleksandr Golovin est venu créer une première opportunité avant qu’Edan Diop ne dépose un centre parfait pour la tête de Thilo Kehrer, qui égalise (1-1, 12e). Le match s’est alors intensifié avec des occasions de part et d’autre, avec notamment un dangereux coup franc de Denkey (36e) et un tir de Boadu qui a heurté le poteau (41e).

Le Président de l’AS Monaco, Dmitri Rybolovlev, en compagnie du membre du Conseil d’Administration, Stéphane Morandi, du Directeur Général, Thiago Scuro, de Rembert Vromant, Directeur technique du Cercle Bruges et de Carlos Aviña, Directeur technique de l’AS Monaco © AS Monaco

Quelques ajustements en deuxième période

En seconde période, les nombreux changements du coach Adi Hütter ont incontestablement rythmé le jeu, permettant une fois de plus aux jeunes talents de l’Academy de se montrer. Mention spéciale à Bradel Kiwa, qui a réalisé ses tous débuts avec l’AS Monaco, apportant beaucoup de dynamisme à l’équipe.

« Il manque encore pas mal d’internationaux, donc c’est aussi une opportunité pour les jeunes du Groupe Elite de se montrer. Je les connais bien car ils sont régulièrement avec nous depuis un an, et nous voulons leur donner la chance de pouvoir jouer », s’est exprimé Adi Hütter à l’issue du match.

Aleksandr Golovin et Adi Hütter © AS Monaco

Dans les dernières minutes de la rencontre, Jordan Semedo Sarela s’est créé deux grosses occasions (72e, 73e) mais le portier monégasque était en place pour stopper ces tentatives brugeoises. Malgré ces derniers efforts, le score est resté inchangé, 1-1.

« Je pense que c’était un bon test pour nous aujourd’hui face au Cercle. Nous connaissons leur style de jeu, leur volonté de presser haut, donc il était important pour nous de savoir se sortir de ce pressing et de construire. Il y a eu parfois quelques erreurs, mais à la fin c’était un bon match face à une équipe très physique. Le nul est logique au final », a ajouté l’entraîneur.

Après ce match nul instructif, les Monégasques se préparent désormais à partir en stage en Autriche dès lundi, pour une semaine intensive de travail et de perfectionnement avant la reprise de la Ligue 1 et leur grand retour en Ligue des champions !

© Direction de la Communication / Charly Gallo

