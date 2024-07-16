Подготовительный матч: ФК «Монако» сыграл вничью с «Серкль Брюгге»

В рамках предсезонной подготовки ФК «Монако» сыграл вничью напряженный дружеский матч с «Серкль Брюгге». В субботу утром, под пристальным наблюдением президента Дмитрия Рыболовлева и руководителей обоих клубов команды показали зрелищный и полный неожиданностей футбол в Центре спортивных достижений.

ФК «Монако» продолжает свою ювелирную предсезонную подготовку: уступив в прошлую субботу Servette Genève, на этот раз клуб принимал своих кузенов «Серкль Брюгге» на глазах у самых верных болельщиков.

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Матч начался стремительно, благодаря вратарю монегасков Янну Льенару, который блестяще парировал удар Казима Олаигбе уже на первой минуте. Майрон Боаду незамедлительно ответил на эту атаку, но его гол на пятой минуте встречи не был засчитан из-за нарушения. Спустя несколько минут Кевин Денке открыл счет с пенальти и на десятой минуте вывел «Серкль Брюгге» вперед.

Красно-белые не заставили себя долго ждать. Александр Головин создал первую опасную ситуация, а затем Эдан Диоп дал идеальный пас по центру на голову Тило Керера, который и сравнял счет (1:1, 12’). Матч стал набирать обороты с обеих сторон: за опасным свободным ударом Денке (36’) последовал удар в штангу Боаду (41’).

Президент ФК «Монако» Дмитрий Рыболовлев с членом совета директоров, Стефаном Моранди, генеральным директором Тиагу Скуру, техническим директором «Серкль Брюгге» Рембертом Вроманом и техническим директором ФК «Монако» Карлосом Авинья © ФК «Монако»

Le Président Dmitry Rybolovlev en compagnie des dirigeants de l’AS Monaco et du Cercle Bruges qui assistent à la rencontre amicale du jour entre les deux clubs 🔴⚪️#ASMCER pic.twitter.com/qzUrUQsBHh Pеклама » July 13, 2024

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Подгонки во втором тайме

Во втором тайме многочисленные замены Ади Хюттера безусловно придали игре динамизм и еще раз позволили молодым талантам Академии проявить себя. Следует особо отметить Браделя Кива, дебютировавшего в ФК «Монако» и вдохнувшего новые силы в команду.

«Пока не хватает еще многих штатных игроков, так что сейчас есть хорошая возможность показать себя для молодежи из группы Элита. Я их хорошо знаю, они уже целый год регулярно с нами, и мы хотим дать им шанс поиграть», – заявил Ади Хюттер после матча.

Александр Головин и Ади Хюттер © ФК «Монако»

На последних минутах встречи Жордан Семедо создал две очень опасные ситуации (72’ и 73’), но монакский голкипер оказался на месте и пресек все попытки противника. Несмотря на эти последние усилия, счет остался ничейным (1:1).

«Думаю, сегодня для нас это был хороший тест в матче против «Серкля». Мы знаем их стиль игры, их стремление к прессингу, поэтому для нас было важно суметь выйти из этого прессинга и выстроить свою игру. Было несколько ошибок, но в целом это был хороший матч против очень хорошо физически подготовленной команды. Ничья стала логичным финалом», – добавил тренер.

После этой поучительной ничьей монегаски теперь готовятся к стажировке в Австрии, где с понедельника они проведут напряженную неделю работы и самосовершенствования в преддверии возобновления чемпионата Франции и громкого возвращения в Лигу чемпионов!

© Дирекция по связям / Шарли Галло (Charly Gallo)

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