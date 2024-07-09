Подготовительный матч: ФК «Монако» уступил женевскому «Серветт»

В субботу утром ФК «Монако» начал серию подготовительных матчей, уступив женевскому клубу «Серветт» со счетом 0:1. Встреча проходила под пристальным наблюдением президента клуба Дмитрия Рыболовлева и генерального директора Тиагу Скуру, в Центре спортивных достижений и позволила тренеру Ади Хюттеру оценить форму своей команды.

Команда начала матч в неполном и смешанном составе, где были как штатные игроки, так и молодежь из Академии. Несмотря на хороший напор и несколько возможностей в первом периоде, монегаски не смогли пробить защиту «Серветт», недавнего победителя Кубка Швейцарии.

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К середине встречи счет так и не был открыт, и Ади Хюттер выбрал этот момент для масштабной замены, чтобы предоставить время игры большей части команды, включая молодых перспективных игроков. Футболисты, выступавшие в прошлом сезоне с группой Элита, – Жюль Бери, Самуэль Нибомбе, Орельен Платре, Ричи Вальм, Аладжи Бамба, Ромарик Этонд и Сандро Бертолуччи – воспользовались возможностью показать себя.

Дмитрий Рыболовлев со своим советником Стефаном Моранди и Тиагу Скуру © ФК «Монако»

Un premier match de préparation sous les yeux du Président Dmitry Rybolovlev, présent ce samedi au Centre de Performance 🔴⚪️



‣ #ASMSFC pic.twitter.com/cT2fDvfeSc Pеклама » July 6, 2024

Интенсивная подготовка в последние недели дала о себе знать, в частности, среди молодежи, которая не смогла создать выгодных возможностей у ворот хорошо организованной команды «Серветт». Единственный гол в матче, в конце первого тайма, забил женевец Жереми Гиймено, позволив своему клубу выиграть с минимальным преимуществом.

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Тренер ФК «Монако» Ади Хюттер © ФК «Монако»

По окончании матча австрийский тренер подвел итог: «В начале подготовки, когда чувствуется усталость, всегда так бывает. Это не удивительно. Конечно, я немного разочарован матчем, но мы на этом не останавливаемся и будем продолжать развиваться в своем стиле игры. У нас много молодых талантливых игроков, которые отважно готовятся с нами уже десять дней и хорошо прогрессируют. Они борются за свое место, и мне, как тренеру, это нравится».

Несмотря на поражение, этот первый товарищеский матч дал ценную информацию техническому составу, который смог оценить физическую форму и качества игроков на поле. Красно-белые теперь начинают новую неделю подготовки в преддверии второго дружеского матча против «Серкль Брюгге», который пройдет в Центре спортивных достижений 13 июля в 10:30.

Для Ади Хюттера это будет еще одна возможность отточить свои тактические решения и продолжить подготовку команды к предстоящему сезону и, конечно, к Лиге чемпионов.

Ну а генеральный директор клуба, Тиагу Скуру, готовится к трансферному окну: «Трансферный рынок только открылся. Мы все еще ищем форварда, чтобы предоставить Ади Хюттеру более широкий выбор, но важно подчеркнуть, что у нас уже есть несколько очень хороших нападающих. Международные соревнования подтвердили это в последние недели. Мы этому очень рады».

© ФК «Монако»

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