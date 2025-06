Monaco United FC: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo club calcistico del Principato

Arriva una nuova era per il calcio monegasco: nasce il Monaco United Football Club, un progetto ambizioso guidato dalla leggenda Marco Simone e incentrato sull’eccellenza del calcio femminile.

Lunedì 9 giugno 2025, al Méridien Beach Plaza di Monte-Carlo, la storia sportiva del Principato si è arricchita di un nuovo capitolo con il lancio ufficiale del Monaco United Football Club. Abbiamo riassunto le informazioni principali di questo annuncio.

Marco Simone, ex star del Milan e dell’AS Monaco, è alla presidenza di questa nuova avventura. Il campione europeo e vincitore della Ligue 1 con l’AS Monaco nel 2000 è affiancato da Morris Pagniello, fondatore del Racing City Group, e Justin Davis, CEO dell’organizzazione presente in quattro continenti.

«Noi tre ci completiamo a vicenda per costruire un progetto calcistico solido e internazionale», ha dichiarato Morris Pagniello, ex calciatore professionista oggi imprenditore globale nel mondo dello sport.

La particolarità del Monaco United è la sua priorità assoluta: sviluppare un calcio femminile d’élite. La squadra di sole donne sarà infatti il “fiore all’occhiello” del club, con l’obiettivo di raggiungere la D1 Arkéma (la Ligue 1 femminile) entro quattro anni.

«Ho ritrovato elementi che oggi sono per me fondamentali nella mia carriera», ha dichiarato Marco Simone, che negli ultimi due anni si è immerso nell’universo del calcio femminile.

Presente al lancio anche l’ex nazionale francese Valérie Gauvin, che ha elogiato l’iniziativa: «Credo sia una bellissima opportunità per far crescere il calcio femminile, servono tanti progetti come questo per fare passi avanti».

Una struttura completa e ambiziosa

Il club si articola in tre aree strategiche:

La squadra femminile senior: la priorità assoluta

La squadra maschile: composta da talenti locali e internazionali

L’accademia: formazione per ragazzi e ragazze dai 14 ai 23 anni

La sede si trova al numero 74 di Boulevard d’Italie, a Monte-Carlo, mentre il centro di allenamento sarà lo Stadio Didier Deschamps a Cap-d’Ail, «ai piedi del mitico Stadio Louis II».

Un investimento internazionale

Justin Davis ha annunciato non poche ambizioni: «Non stiamo semplicemente creando una squadra di calcio, ma un’istituzione seria, solida e destinata a durare».

Il Racing City Group, con 28.000 affiliati nel mondo e 12 club internazionali, darà il suo contributo. «Entro il 2028, puntiamo ad avere oltre 100.000 studenti iscritti», ha anticipato Morris Pagniello.

Ambasciatori prestigiosi e sostegno istituzionale

Tra i testimonial d’eccezione figurano Adil Rami, campione del mondo 2018, e Jérémy Ménez. «Quando mi hanno parlato del progetto, di Monaco, delle ambizioni… mi sono bastati 15 secondi per dire: “Wow, è una cosa enorme”», ha raccontato Rami.

L’ex difensore marsigliese non esclude un ritorno in campo: «Giocherò per la squadra, certo, ogni tanto farò qualche partita».

Alla cerimonia di lancio era presente anche Thomas Brezzo, Presidente del Consiglio Nazionale, a testimonianza del sostegno istituzionale all’iniziativa. In segno di ringraziamento, Marco Simone gli ha consegnato una maglia firmata.

© Joan Gomez / Solid Rusk production

Complementari, non concorrenti

Rispondendo alle domande sul rapporto con l’AS Monaco, i dirigenti hanno subito chiarito: «Non siamo qui per fare concorrenza», ha dichiarato Pagniello. «Il nostro più grande rivale, oggi, siamo noi stessi».

Marco Simone ha citato l’esempio di Milano: «A Milano esistono due grandi club, Milan e Inter, sostenuti dalla stessa città. Oltre alla rivalità, c’è collaborazione».

Un calendario serrato, ma realistico

Nonostante le tempistiche strette, l’obiettivo è partire già da settembre 2025. «Non spero niente. Io agisco», ha detto con determinazione Simone.

Le prime reclute sono attese a breve, con l’obiettivo di formare squadre da 30 a 50 giocatori, provenienti da Francia, Italia, Spagna, America Latina e Africa.

Il Monaco United FC non è solo un nuovo club, ma il simbolo di un Principato che reinventa il proprio rapporto con il calcio, scegliendo il femminile come bandiera di eccellenza.