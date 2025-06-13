«Монако Юнайтед»: всё о новом футбольном клубе Княжества

В монакском футболе наступила новая эра с основанием ФК «Монако Юнайтед» – амбициозного проекта под руководством легендарного Марко Симоне, призванного совершенствовать женский футбол.

В понедельник, 9 июня 2025 года, в отеле Méridien Beach Plaza de Monte-Carlo спортивная история Княжества открыла новую главу: состоялось официальная презентация футбольного клуба «Монако Юнайтед». Наша редакция рассказывает обо всём, что нужно знать об этой новинке.

Руководителем этого нового проекта стал Марко Симоне, бывший кумир «Милана» и «Монако». Итальянец, чемпион Европы и победитель Лиги 1 в составе «Монако» в 2000 году, объединяет свою работу с Моррисом Паньелло, основателем концерна «Racing City Group», и Джастином Дэвисом, генеральным директором этой организации, представленной на четырех континентах.

«Мы все трое чувствовали, что дополняем друг друга в создании солидного международного футбольного проекта», объясняет Моррис Паньелло, бывший профессиональный футболист, ставший международным спортивным предпринимателем.

Уникальность «Монако Юнайтед» заключается в его главном приоритете: развитии элитного женского футбола. Женская команда, настоящий «знаменосец проекта», ставит перед собой цель в течение четырех лет выйти в D1 Arkéma (Женская Лига 1).

«Это – нечто, чего лично мне хотелось бы больше всего в моей карьере. Вещи, на которые нужно было положиться приоритетно», говорит Марко Симоне, который последние два года полностью посвятил себя женскому футболу.

Валери Говен, бывшая нападающая сборной Франции, присутствовавшая на презентации, приветствовала новую инициативу: «Думаю, этот проект – прекрасная возможность для развития женского футбола, и нам нужно, чтобы он продолжал развиваться».

Полная и амбициозная структура

Клуб разворачивает три стратегических направления:

Старшая женская команда – главный приоритет проекта

Мужская команда состоит из местных и международных талантов.

Академия: обучение молодёжи от 14 до 23 лет, девушек и юношей.

Головной офис расположится по адресу 74 Boulevard d’Italie в Монте-Карло, а тренировочной базой станет стадион «Дидье Дешан» в Кап-д’Ай, «у подножия легендарного стадиона «Луи-II»».

Международные инвестиции

Джастин Дэвис заявляет о своих масштабных амбициях: «Мы не просто создаём футбольную команду, мы создаём серьёзную, устойчивую футбольную организацию на долгие годы».

Концерн «Racing City Group» со своими 28 000 филиалов по всему миру и 12 международными клубами предоставляет свой опыт. «К 2028 году мы надеемся иметь более 100 000 зарегистрированных учеников», прогнозирует Моррис Паньелло.

Престижные посланники и институциональная поддержка

Адиль Рами, чемпион мира 2018 года, и Жереми Менес официально поддерживают проект. «Когда мне рассказали о проекте «Монако», об амбициях… мне потребовалось, наверное, 15 секунд, чтобы сказать себе: «Ух ты, это будет что-то колоссальное»», заверяет Адиль Рами.

Бывший марсельский защитник даже не исключает возможности снова надеть бутсы: «Я буду играть за команду. Конечно, время от времени я буду играть матчи».

Присутствие Томаса Бреццо, президента Национального совета, на церемонии презентации свидетельствует об институциональной поддержке проекта. Марко Симоне также подарил ему футболку с автографом в знак признания.

© Жоан Гомес (Joan Gomez) / Solid Rusk production

Взаимодополняемость, а не конкуренция

Столкнувшись с вопросами о сосуществовании с ФК «Монако», руководители выступают за гармонию. «Мы здесь не для того, чтобы соперничать», уверяет Моррис Паньелло. «Сегодня наш главный соперник – это мы сами».

Марко Симоне приводит пример Милана: «В Милане – два больших клуба, «Милан» и «Интер», и они пользуются поддержкой одного и того же города. Помимо конкуренции есть сотрудничество».

Плотный, но реалистичный график

Несмотря на плотный график, клуб планирует начать сезон уже в сентябре 2025 года. «Я ни на что не рассчитываю. Я просто сделал это», говорит Марко Симоне с присущей ему решимостью.

Ожидается, что первые рекруты появятся уже в ближайшее время, при этом планируется привлечь от 30 до 50 игроков в каждую команду, набранных «во Франции, Италии, Испании, Латинской Америке и Африке».

ФК «Монако Юнайтед» – нечто большее, чем просто клуб: это символ Княжества, которое переосмысливает свои отношения с футболом, считая женщин эталоном совершенства.