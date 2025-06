Monaco United FC : ce qu’il faut savoir sur le nouveau club de football de la Principauté

Une nouvelle ère s’ouvre pour le football monégasque avec la création du Monaco United Football Club, un projet ambitieux porté par la légende Marco Simone et focalisé sur l’excellence du football féminin.

Lundi 9 juin 2025, au Méridien Beach Plaza de Monte-Carlo, l’histoire sportive de la Principauté s’est enrichie d’un nouveau chapitre avec le lancement officiel du Monaco United Football Club. Voici tout ce qu’il faut retenir de cette annonce.

Marco Simone, ancienne icône de l’AC Milan et de l’AS Monaco, préside cette nouvelle aventure. L’Italien, champion d’Europe et vainqueur de la Ligue 1 avec l’AS Monaco en 2000, s’associe à Morris Pagniello, fondateur du Racing City Group, et Justin Davis, PDG de cette organisation présente sur quatre continents.

« Nous trois, on s’est dit qu’on complétait chacun dans ce qui va être un projet de football solide et international, » explique Morris Pagniello, ancien footballeur professionnel devenu entrepreneur mondial du sport.

L’originalité du Monaco United réside dans sa priorité absolue : développer le football féminin d’élite. L’équipe féminine, véritable « porte-drapeau du projet », ambitionne d’atteindre la D1 Arkéma (Ligue 1 Féminine) d’ici quatre ans.

« J’ai retrouvé des choses que personnellement, je veux plus dans ma carrière. Des choses sur lesquelles c’était prioritaire s’appuyer, » confie Marco Simone, qui s’est immergé dans le football féminin ces deux dernières années.

Valérie Gauvin, ancienne internationale française présente lors du lancement, salue l’initiative : « Je trouve que ce projet est une belle opportunité pour développer le foot féminin et on en a besoin encore et encore pour progresser. »

Une structure complète et ambitieuse

Le club déploie trois axes stratégiques :

L’équipe féminine senior : priorité absolue du projet

L’équipe masculine : composée de talents locaux et internationaux

L’académie : formation des jeunes de 14 à 23 ans, filles et garçons

Le siège social s’établit au 74 Boulevard d’Italie à Monte-Carlo, tandis que la base d’entraînement sera le Stade Didier Deschamps à Cap-d’Ail, « au pied du mythique Stade Louis II. »

Un investissement international

Justin Davis annonce des ambitions pharaoniques : « Nous ne construisons pas simplement une équipe de football, nous construisons une institution de football sérieuse, durable et bâtie pour durer. »

Le Racing City Group, fort de ses 28 000 affiliés dans le monde et de ses 12 clubs internationaux, apporte son expertise. « D’ici 2028, nous espérons avoir plus de 100 000 étudiants enregistrés, » projette Morris Pagniello.

Des ambassadeurs de prestige et un soutien institutionnel

Adil Rami, champion du monde 2018, et Jérémy Ménez soutiennent officiellement le projet. « Quand on m’a parlé du projet, Monaco, les ambitions… il m’a fallu peut-être 15 secondes pour me dire : ‘Ouah, c’est quelque chose d’énorme’, » témoigne Adil Rami.

L’ancien défenseur marseillais n’exclut même pas de rechausser les crampons : « Je vais jouer pour l’équipe. Bien sûr, je vais faire des matchs de temps en temps. »

La présence de Thomas Brezzo, Président du Conseil National, lors du lancement témoigne du soutien institutionnel accordé au projet. Marco Simone lui a d’ailleurs remis un maillot dédicacé en reconnaissance de cette présence.

© Joan Gomez / Solid Rusk production

Complémentarité, pas concurrence

Face aux questions sur la coexistence avec l’AS Monaco, les dirigeants prônent l’harmonie. « Nous ne sommes pas là pour faire de la concurrence », assure Morris Pagniello. « Notre plus grand rival aujourd’hui, c’est nous-mêmes. »

Marco Simone évoque l’exemple milanais : « À Milano, il y a deux grands clubs qui existent dans la même ville, Milan et Inter, avec le soutien de la même ville. Au-delà de la concurrence, il y a une collaboration. »

Calendrier serré mais réaliste

Malgré un calendrier tendu, le club vise un démarrage en septembre 2025. « Je n’espère rien du tout. Moi, j’ai fait », tranche Marco Simone avec sa détermination habituelle.

Les premières recrues sont attendues prochainement, avec un objectif de 30 à 50 joueurs par équipe, recrutés « en France, en Italie, en Espagne, en Amérique latine et en Afrique. »

Monaco United FC représente bien plus qu’un simple club : c’est le symbole d’une Principauté qui réinvente son rapport au football, avec le féminin comme étendard d’excellence.