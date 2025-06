L’AS Monaco crea un ponte con l’Africa attraverso la Repubblica Democratica del Congo

Una collaborazione dalle molteplici ambizioni © AS Monaco

L’AS Monaco ha appena siglato una partnership inedita con la Repubblica Democratica del Congo, diventando così un nuovo protagonista della scena africana almeno fino al 2028.

L’accordo, promosso in collaborazione con il Ministero dello Sport della Repubblica Democratica del Congo, va oltre i confini tradizionali del calcio e abbraccia una visione più ampia dello sviluppo. L’intesa si basa su due pilastri fondamentali: la professionalizzazione del calcio congolese e il rafforzamento dell’immagine internazionale del Paese.

Grazie alla sua riconosciuta esperienza nella formazione dei giovani talenti, l’AS Monaco supporterà l’organizzazione dei percorsi di crescita sportiva in Congo. Un’iniziativa che vede lo sport come vero motore di trasformazione sociale ed economica.

Lo sport come motore di crescita

Sostenuta dal presidente Félix Tshisekedi, la Repubblica del Congo punta su un modello in cui lo sport supera il proprio ruolo tradizionale, trasformandosi in strumento di inclusione e sviluppo. L’obiettivo è costruire un’influenza duratura, offrendo nuove prospettive alla gioventù congolese e valorizzando al contempo le competenze nazionali a livello globale.

Il marchio “R.D.Congo, cuore dell’Africa” beneficerà di un’incredibile visibilità: comparirà sulle maglie della squadra professionale nelle partite di Ligue 1 e di Champions League a partire dalla stagione 2025-2026, sarà presente anche sulle divise delle squadre giovanili dell’Academy e raggiungerà i 26 milioni di follower del club sui social media.

Il legame tra Monaco e il Congo ha radici profonde. Giocatori come Shabani Nonda, capocannoniere della Ligue 1 nel 2003 con 67 gol in 145 partite, e Cédric Mongongu, cresciuto nel vivaio monegasco e poi nazionale congolese, sono l’incarnazione di questa connessione speciale.

«Sono convinto che possiamo creare un ecosistema sportivo fiorente, in grado di generare posti di lavoro, alimentare l’orgoglio nazionale e aprire orizzonti infiniti ai nostri giovani. È tempo di investire dove il futuro è già in movimento: nella RDC!», ha dichiarato Didier Budimbu, ministro dello Sport della Repubblica del Congo.

Thiago Scuro, Direttore Generale dell’AS Monaco, ha aggiunto: «Siamo orgogliosi di avviare questa partnership con la RDC e onorati della fiducia accordataci dal Ministero dello Sport, per contribuire alla visibilità internazionale del Paese e sostenere gli sforzi per strutturare e far crescere il calcio locale».

Una collaborazione che promette di far brillare i talenti congolesi sulla scena mondiale e di rafforzare i legami tra il Principato e il continente africano.