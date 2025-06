L’AS Monaco forge un pont vers l’Afrique avec la République Démocratique du Congo

L’AS Monaco vient de conclure un partenariat inédit avec la République Démocratique du Congo, devenant ainsi un acteur de rayonnement africain jusqu’en 2028.

Cette entente, orchestrée avec le ministère des Sports et Loisirs de la RDC, transcende les frontières traditionnelles du football pour embrasser une vision holistique du développement. L’accord s’articule autour de deux axes fondamentaux : la professionnalisation du football congolais et l’amplification de l’image internationale du pays.

Grâce à son expertise reconnue dans la formation des jeunes talents, l’AS Monaco accompagnera la structuration des parcours de développement en RDC. Cette démarche s’inscrit dans une philosophie où le sport devient un véritable levier de transformation sociale et économique.

Le sport, un puissant moteur de croissance

Soutenue par le Président Félix Tshisekedi, la RDC s’engage dans un modèle où le sport dépasse son rôle traditionnel pour devenir un moteur de croissance et d’inclusion. Cette approche vise à développer une influence durable, offrant à la jeunesse congolaise de nouvelles perspectives tout en valorisant les compétences nationales à l’international.

La marque « R.D.Congo, cœur de l’Afrique » bénéficiera d’une exposition exceptionnelle, ornant les maillots de l’équipe professionnelle en Ligue 1 et en Ligue des Champions dès 2025-26. Cette présence s’étendra également aux équipes de l’Academy et touchera les 26 millions de suiveurs du club sur les réseaux sociaux.

L’histoire entre Monaco et le Congo n’est pas nouvelle. Des figures emblématiques comme Shabani Nonda, meilleur buteur de Ligue 1 en 2003 avec 67 buts en 145 matchs, et Cédric Mongongu, formé à Monaco et international congolais, ont déjà incarné cette connexion privilégiée.

« Je suis convaincu que nous pouvons créer un environnement sportif florissant, qui générera des emplois, fera vibrer la fierté nationale et ouvrira des horizons infinis à notre jeunesse. Le moment est venu d’investir là où l’avenir est déjà en marche, et cet endroit, c’est la RDC ! » souligne Didier Budimbu, ministre des Sports et Loisirs de la RDC.

De son côté, Thiago Scuro, Directeur Général de l’AS Monaco, se félicite : « Nous sommes fiers de nouer ce partenariat avec la RDC et honorés de la confiance accordée par le ministère des Sports et Loisirs, afin de contribuer au rayonnement du pays et de soutenir les efforts entrepris pour structurer et développer le football local.«

Une collaboration qui promet de faire rayonner les talents congolais sur la scène mondiale tout en renforçant les liens entre la Principauté et le continent africain.