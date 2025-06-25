ФК «Монако» наводит мосты в Африку с Демократической Республикой Конго

Футбольный клуб «Монако» заключил уникальное партнерство с Демократической Республикой Конго до 2028 года, внося свою лепту в развитие Африки.

Это соглашение, заключенное совместно с Министерством спорта и отдыха ДРК, выходит за традиционные рамки футбола и охватывает комплексное видение развития. Соглашение основано на двух основных принципах: профессионализация конголезского футбола и укрепление международного имиджа страны.

Благодаря своему признанному опыту в подготовке молодых талантов, ФК «Монако» будет поддерживать организацию путей развития в ДРК. Такой подход является частью философии, в которой спорт становится реальным рычагом социальных и экономических преобразований.

Спорт – мощный двигатель роста

При поддержке президента Феликса Чисекеди ДРК привержена модели, в которой спорт выходит за рамки своей традиционной роли и становится движущей силой роста и инклюзивности. Такой подход направлен на развитие долгосрочного влияния, предлагая конголезской молодежи новые перспективы и одновременно продвигая национальные навыки на международном уровне.

Бренд «R.D.Congo, cœur de l’Afrique» получит исключительную известность и будет украшать футболки профессиональной команды в Лиге 1 и Лиге чемпионов с 2025 по 2026 год. Это присутствие также распространится на команды Академии и охватит 26 миллионов подписчиков клуба в социальных сетях.

История взаимоотношений Монако и Конго не нова. Такие знаковые личности, как Шабани Нонда, лучший бомбардир Лиги 1 в 2003 году, забивший 67 голов в 145 матчах, и Седрик Монгонгу, воспитанник «Монако» и игрок сборной Демократической Республики Конго, уже олицетворяли эту привилегированную связь.

«Я уверен, что мы сможем создать процветающую спортивную среду, которая будет создавать рабочие места, пробуждать национальную гордость и открывать безграничные горизонты для нашей молодежи. Пришло время инвестировать туда, откуда грядёт будущее, и этим местом является ДРК», подчеркивает Дидье Будимбу, министр спорта и отдыха ДРК.

Со своей стороны, Тьягу Скуру, генеральный директор ФК «Монако», выразил своё удовлетворение: «Мы гордимся тем, что вступили в это партнерство с ДРК, и польщены доверием, оказанным нам Министерством спорта и отдыха, чтобы внести свой вклад во влияние страны и поддержать усилия, предпринимаемые для организации и развития местного футбола».

Это сотрудничество обещает представить конголезские таланты на мировой арене, а также укрепить связи между Княжеством и африканским континентом.