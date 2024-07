Il grande ritorno di Briatore in Formula 1 come adivsor di Alpine

Ex direttore generale delle scuderie di Formula 1 Benetton dal 1988 al 1997 e Renault dal 2000 al 2009, Briatore ha fatto il suo ritorno ufficiale nello sport automobilistico. Il 21 giugno, la scuderia francese Alpine ha annunciato il nuovo ruolo di consigliere esecutivo dell’imprenditore italiano.

Quattro titoli pilota con Michael Schumacher e Fernando Alonso, tre titoli costruttori con Benetton e Renault e 47 vittorie in totale… Briatore ha già vissuto non pochi giorni di gloria in Formula 1.

Oggi, il 74enne fa il suo grande ritorno nei paddock con il ruolo di excutive advisor di Luca de Meo, Direttore generale del Gruppo Renault, a cui appartiene il BWT Alpine F1 Team. Una novità annunciata dal costruttore francese poco prima delle prove libere del Gran Premio di Spagna.

Briatore si occuperà di potenziare il team tecnico di Alpine, soprattutto a Estone (telaio/aerodinamica) e a Viry-Châtillon (motore). Supervisionerà inoltre il reclutamento di ingegneri e altri talenti per ottimizzare le performance della squadra in pista.

Con soli cinque punti nella classifica costruttori e una sedia libera per il 2025 dopo la partenza di Esteban Ocon alla fine della stagione, Alpine sta vivendo non poche difficoltà .

Bienvenue, Flavio



It’s good to have you in Enstone with Bruno and the Team. pic.twitter.com/3IS20MwkGc