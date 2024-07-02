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Флавио Бриаторе возвращается в «Формулу-1» в качестве исполнительного советника Alpine

Автор: Anaïs Riu
Опубликовано 2 июля 2024
Флавио Бриаторе
Новый исполнительный советник Alpine Флавио Бриаторе (Flavio Briatore) и генеральный директор Renault Лука де Мео (Luca de Meo) © Instagram Флавио Бриаторе
Автор: Anaïs Riu
- 2 июля 2024

Бывший управляющий директор команд Benetton и Renault гонок «Формулы-1» Флавио Бриаторе возвращается в большое автоспорт. 21 июня французская гоночная команда Alpine объявила о назначении итальянца на должность исполнительного советника.

За свою карьеру Бриаторе помог Михаэлю Шумахеру и Фернандо Алонсо завоевать четыре чемпионских титула, а его команды Benetton и Renault выиграли три Кубка конструкторов и одержали 47 побед в гонках.

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Сегодня 74-летний Бриаторе возвращается в паддоки, став исполнительным советником Луки де Мео, генерального директора группы Renault, в которую входит команда BWT Alpine F1 Team. Об этом французский производитель сообщил незадолго до начала свободных заездов Гран-при Испании.

На новой должности Бриаторе будет заниматься укреплением технических команд Alpine, в частности, в Энстоуне (шасси) и Вири-Шатильоне (двигатели). Кроме того, он будет курировать процесс найма инженеров и других талантливых специалистов для улучшения работы команды.

На данный момент Alpine столкнулась с некоторыми трудностями, набрав всего пять очков в зачете конструкторов, а также имея вакантное место на сезон 2025 года после ухода Эстебана Окона в конце текущего сезона.

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