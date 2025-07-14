«Монако» начинает подготовку с победы с минимальным счетом над «Серклем Брюгге»

Вечером в пятницу в Центре спортивных достижений в Ля-Тюрби монегаски одержали победу в концовке матча над мужественной командой из бельгийского Брюгге.

Под пристальным взглядом президента клуба Дмитрия Рыболовлева подопечные Ади Хюттера, долгое время игравшие в численном большинстве, добились минимального преимущества (1:0) благодаря автоголу, у истоков которого был Саймон Буабре.

Дмитрий Рыболовлев присутствовал на первом матче сезона © AS Monaco

Интенсивный и нервный первый тайм

«Серкль Брюгге» уверенно начал матч, заставив «Монако» испытывать трудности уже в первые минуты. На 12-й минуте опасный прострел де Вильде едва не стал голевым – мяч прошел в считаных сантиметрах от штанги. Интенсивность игры быстро нарастала, происходили жесткие стыки – особенно между Салису и форвардом бельгийцев Сомером. На фоне общей нервозности второе нарушение в центре поля привело к удалению защитника «Серкля» Вали Конате на 28-й минуте после столкновения с техничным и активным Бен Сегиром.

Элиес Бен Сегир играл в защитной маске © Loïc SAVARESSE – Monaco Tribune

Бен Сегир, игравший в защитной маске, вскоре заработал пенальти и сам же решил его исполнить, но его удар был парирован вратарем Делангом, бросившимся по направлению полета мяча (34-я минута).

Решающий момент от Буабре

На второй тайм Хюттер выпустил полностью обновленный состав, и «Монако» постепенно взял инициативу в свои руки. Опасный удар Головина на 52-й минуте прошел вблизи штанги, но хозяева поля не были безупречны в защите: недопонимание между Синго и Льенаром могло привести к серьезным последствиям.

Несмотря на множество неточных завершений, ситуация изменилась после выхода на поле молодого Саймона Буабре. Он заменил травмировавшегося Балогуна и уже через несколько минут стал ключевой фигурой на поле. После розыгрыша углового Буабре эффектно обыграл оппонента финтом и сделал прострел, а защитник «Серкля» срезал мяч в собственные ворота (78-я минута).

78’ BUTT ! Tout juste entré, Bouabré arrive à trouver la faille après un corner joué rapidement ! 1-0 #ASMCER pic.twitter.com/PEO5xXBPje — Monaco Tribune (@MonacoTribune) July 11, 2025

Ади Хюттер доволен, но не в восторге

На послематчевой пресс-конференции австрийский тренер не выглядел удивленным высокой плотностью и напряженностью игры: «Именно такого матча я и ожидал. Это наш фарм-клуб, и они тоже хотят показать себя. Временами было, возможно, чересчур агрессивно», – отметил он. Австриец даже предложил доигрывать матч в формате «10 на 10» после удаления игрока «Серкля», но судья отклонил его просьбу.

Ади Хюттер был скорее доволен по окончании матча © Loïc SAVARESSE – Monaco Tribune

Что касается отсутствующих игроков, тренер сообщил, что Ансу Фати пока не набрал нужную форму, а Эрик Дайер слегка приболел и восстанавливается. Отвечая на вопрос о Поле Погба, Хюттер сказал: «Он много работает в зале. Сейчас нет смысла выпускать его на поле. Но он очень мотивирован». Три новичка клуба присутствовали на базе в Ля-Тюрби, чтобы поддержать своих товарищей по команде.

По поводу трансферного окна тренер отметил, что «Монако» внимательно следит за ситуацией и будет действовать в зависимости от возможностей – особенно в случае ухода игроков. Предсезонная подготовка только начинается!