«Монако» начинает подготовку с победы с минимальным счетом над «Серклем Брюгге»
Вечером в пятницу в Центре спортивных достижений в Ля-Тюрби монегаски одержали победу в концовке матча над мужественной командой из бельгийского Брюгге.
Под пристальным взглядом президента клуба Дмитрия Рыболовлева подопечные Ади Хюттера, долгое время игравшие в численном большинстве, добились минимального преимущества (1:0) благодаря автоголу, у истоков которого был Саймон Буабре.
Интенсивный и нервный первый тайм
«Серкль Брюгге» уверенно начал матч, заставив «Монако» испытывать трудности уже в первые минуты. На 12-й минуте опасный прострел де Вильде едва не стал голевым – мяч прошел в считаных сантиметрах от штанги. Интенсивность игры быстро нарастала, происходили жесткие стыки – особенно между Салису и форвардом бельгийцев Сомером. На фоне общей нервозности второе нарушение в центре поля привело к удалению защитника «Серкля» Вали Конате на 28-й минуте после столкновения с техничным и активным Бен Сегиром.
Бен Сегир, игравший в защитной маске, вскоре заработал пенальти и сам же решил его исполнить, но его удар был парирован вратарем Делангом, бросившимся по направлению полета мяча (34-я минута).
Решающий момент от Буабре
На второй тайм Хюттер выпустил полностью обновленный состав, и «Монако» постепенно взял инициативу в свои руки. Опасный удар Головина на 52-й минуте прошел вблизи штанги, но хозяева поля не были безупречны в защите: недопонимание между Синго и Льенаром могло привести к серьезным последствиям.
Несмотря на множество неточных завершений, ситуация изменилась после выхода на поле молодого Саймона Буабре. Он заменил травмировавшегося Балогуна и уже через несколько минут стал ключевой фигурой на поле. После розыгрыша углового Буабре эффектно обыграл оппонента финтом и сделал прострел, а защитник «Серкля» срезал мяч в собственные ворота (78-я минута).
Ади Хюттер доволен, но не в восторге
На послематчевой пресс-конференции австрийский тренер не выглядел удивленным высокой плотностью и напряженностью игры: «Именно такого матча я и ожидал. Это наш фарм-клуб, и они тоже хотят показать себя. Временами было, возможно, чересчур агрессивно», – отметил он. Австриец даже предложил доигрывать матч в формате «10 на 10» после удаления игрока «Серкля», но судья отклонил его просьбу.
Что касается отсутствующих игроков, тренер сообщил, что Ансу Фати пока не набрал нужную форму, а Эрик Дайер слегка приболел и восстанавливается. Отвечая на вопрос о Поле Погба, Хюттер сказал: «Он много работает в зале. Сейчас нет смысла выпускать его на поле. Но он очень мотивирован». Три новичка клуба присутствовали на базе в Ля-Тюрби, чтобы поддержать своих товарищей по команде.
Поль Погба встретился со СМИ: «Монако» поверил в меня, и я ему за это благодарен»
По поводу трансферного окна тренер отметил, что «Монако» внимательно следит за ситуацией и будет действовать в зависимости от возможностей – особенно в случае ухода игроков. Предсезонная подготовка только начинается!