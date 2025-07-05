Поль Погба встретился со СМИ: «Монако» поверил в меня, и я ему за это благодарен»

Чемпион мира выступил впервые после своего прибытия в Княжество. Эмоции, решимость и скромность – звёздный французский полузащитник показал свои взвешенные амбиции.

Спустя почти два года после своего последнего официального матча «Кирка» в этот четверг появился перед журналистами в полном под завязку конференц-зале Центра спортивных достижений в Ля Тюрби. Чемпион мира 2018 года был официально представлен прессе в своём новом качестве игрока «Монако» в присутствии генерального директора Тьагу Скуру. Футболист рассказал об эмоциональном подписании контракта и о том, что с новой решимостью начинает сезон.

Эмоции при подписании контракта

Подписывая контракт, полузащитник был переполнен эмоциями и вспоминал о двух тяжких для него годах: «Мне нечасто доводилось так плакать, так что, надеюсь, вы сполна успели насладиться этим моментом. Я вдруг вспомнил всё, что мне пришлось пережить», признался он.

Он с облегчением заявил, что счастлив подписать контракт с «Монако» – клубом, поверившим в него: «Конечно, мне приходилось сомневаться в реальности такого развития событий, однако я всегда старался смотреть только вперёд. Все эти мысли переполнили меня, когда я подписывал контракт. Я не мог сдержаться. Радость вытеснила абсолютно всё», признался он, тронутый доверием, оказанным ему руководством княжеского клуба.

Присутствовавший на этой пресс-конференции генеральный директор ФК «Монако» Тьягу Скуру отметил, что убедить президента клуба Дмитрия Рыболовлева подписать контракт было несложно: «Президент участвовал в процессе. У Поля была возможность встретиться с ним и поговорить». Он уверенно добавил: «Теперь пазл полностью собран: Поль работает, мы работаем, вовлечены все, включая нашего президента, конечно».

Терпение и требовательность

Несмотря на это подписание, нам придётся набраться терпения, прежде чем увидеть Поля Погба на полях Лиги 1. Оставшись в зале во время открытой для прессы тренировки, полузащитник реалистично оценил сроки своего возвращения: «Я настроен решительно. Я действительно хочу вернуться на поле. Однако мне нельзя слишком торопиться». В ближайшие недели игрока ждёт индивидуальная программа тренировок.

Поль Погба и Тьагу Скуру в полном конференц-зале © Лоик Саварес (Loïc Savaresse) – Monaco Tribune

Тьагу Скуру подтвердил, что процесс подготовки будет поэтапным: «Мы отводим три месяца на первую фазу процесса, в качестве разгона, чтобы довести Поля до его лучшей формы». Это значит, что было бы почти чудом увидеть Поля Погба в первом туре чемпионата, в матче «Монако» против «Гавра», в котором он профессионально рос.

Высокие амбиции

Поль Погба не только рассказывал о своем новом клубе, но и не скрывал своих амбиций в плане сборной, в его планах – чемпионат мира 2026 года. Полузащитник даже позволил себе небольшую шутку в адрес своего наставника Дидье Дешама: «Ну конечно же, он позвонил мне и сказал: Всё, теперь ты в «Монако», можешь возвращаться в сборную, когда захочешь».

«Моя мечта – увидеть, как мои дети празднуют мой гол дэбом» © Лоик Саварес (Loïc Savaresse) – Monaco Tribune

А если серьезно, то 32-летний игрок мыслит трезво: «Есть определенные этапы. Первый из них – вернуться на поле, играть за мою команду. Потому что я должен играть, чтобы попасть в сборную Франции».

Лига 1 и ПСЖ также были упомянуты, и Поль Погба не пытался ускользнуть от ответа: «Я здесь не для того, чтобы терпеть поражения». После того, как за последние два сезона «Монако» дважды оказывался на пьедестале почёта, клуб получил настоящего лидера, который привнесёт опыт и высокие стандарты в молодую и амбициозную команду.

Уже вовлечен?

Прежде чем подписать контракт с «Монако», Поль Погба, естественно, не пожалел времени на то, чтобы узнать больше о клубе от бывших игроков «Монако», товарищей по национальной сборной и друзей. Он связывался с Килианом Мбаппе, Бенджаменом Менди и Джеффри Кондогбиа: «Разумеется, я успел поговорить с Килианом и с Бенжаменом Менди. Я также говорил с Джеффри, который раньше играл за «Монако», делится он.

Полузащитник уже хорошо освоился в новой среде © Лоик Саварес (Loïc Savaresse) – Monaco Tribune

Игрок подходит к своей роли наставника с мудростью и говорит, что готов поделиться своим опытом с командой: «Такой я человек. Так что, если они мне дадут возможность давать небольшие советы, я попробую».

«Для меня важно немного узнать товарищей по команде, быть рядом и помогать им. Я самый старший игрок в команде, это слегка необычно», с улыбкой подчёркивает 32-летний полузащитник.

Несмотря на всё, что ему пришлось пережить, Поль Погба говорит, что он благодарный и не мстительный: «Мне не над кем брать реванш. Я просто счастлив, что могу заниматься тем, что люблю больше всего на свете». И он надеется, что сможет выйти на поле стадиона «Луи-II» в красно-белой форме как можно скорее!

