Paul Pogba alla stampa: «L’AS Monaco ha creduto in me, voglio ritrovare il piacere di giocare»

Il campione del mondo francese si è raccontato per la prima volta dal suo arrivo nel Principato. Tra emozione, determinazione e umiltà, la stella dell’Esagono ha espresso le sue ambizioni insistendo però sull’importanza della pazienza.

A quasi due anni dalla sua ultima partita ufficiale, «La Pioche» è tornato davanti ai giornalisti giovedì, al Centre de Performance di La Turbie, in una sala conferenze gremita. Presentato ufficialmente dall’AS Monaco insieme al direttore generale Thiago Scuro, il campione del mondo 2018 ha ripercorso le tappe della sua firma e guarda alla stagione in arrivo con ritrovata determinazione.

Una firma carica di emozione

Sopraffatto dall’emozione al momento della firma del contratto, il centrocampista ha ripercorso quel momento arrivato dopo anni difficili: «È molto raro vedermi piangere così. Spero che ve lo siate goduto. Mi sono passate davanti agli occhi tantissime immagini», ha confidato.

Sollevato, si è detto felice di aver firmato con l’AS Monaco, un club che ha creduto in lui: «Certo, ci sono stati momenti di dubbio, ma ho sempre cercato di guardare avanti. È per questo che mi sono emozionato al momento della firma e non sono riuscito a trattenermi. È stato anche un momento di gioia», segnato dalla fiducia dimostrata dalla dirigenza monegasca.

Presente al suo fianco durante la conferenza stampa, il direttore generale dell’AS Monaco, Thiago Scuro, ha spiegato che non è stato difficile convincere il presidente Dmitri Rybolovlev a chiudere l’accordo: «Il Presidente ha fatto parte del processo. Paul ha avuto occasione di incontrarlo e di confrontarsi con lui». E ha aggiunto con decisione: «Ora tutti gli elementi sono al loro posto: Paul lavora, noi lavoriamo, tutto lo staff è coinvolto, incluso ovviamente il nostro Presidente».

Pazienza e determinazione

Nonostante la firma, ci vorrà ancora un po’ prima di vedere Paul Pogba scendere in campo in Ligue 1. Rimasto in sala ieri durante l’allenamento aperto alla stampa, il centrocampista è consapevole delle tempistiche del suo rientro: «Sono determinato. È vero che non vedo l’ora di tornare in campo, ma non devo avere troppa fretta». Il giocatore seguirà un programma personalizzato nelle prossime settimane.

Paul Pogba e Thiago Scuro hanno affrontato una sala conferenze gremita © Loïc Savaresse – Monaco Tribune

Thiago Scuro ha confermato che il processo di recupero sarà graduale: «Abbiamo previsto tre mesi per la prima fase, come una progressiva fase di ritorno, per poi permettere a Paul di ritrovare la versione migliore di sé». Sarebbe quindi quasi un miracolo vederlo in campo già alla prima giornata di campionato contro il Le Havre, il suo club di formazione.

Grandi ambizioni

Oltre al ritorno in campo con il club, Paul Pogba non ha nascosto le sue ambizioni su scala internazionale, con il Mondiale 2026 nel mirino. Il centrocampista si è concesso anche una battuta sul suo tecnico storico Didier Deschamps: «Certo che l’ho sentito. Mi ha detto: “Va bene, hai firmato a Monaco, puoi tornare quando vuoi”».

“Il mio sogno è vedere i miei figli festeggiare un gol facendo la dab dance” © Loïc Savaresse – Monaco Tribune

In realtà, il giocatore 32enne resta lucido: «Ci sono delle tappe. La prima è tornare a giocare per il mio club, perché non si può andare in Nazionale senza giocare».

Si è parlato anche della Ligue 1 e del PSG, ma Paul Pogba non si tira indietro: «Non ho certo voglia di giocare per perdere». Dopo aver chiuso al terzo posto nelle ultime due stagioni, l’AS Monaco ha ingaggiato un vero leader, pronto a portare esperienza e ambizione a un gruppo giovane e affamato.

Già ben integrato?

Prima di firmare con l’AS Monaco, Paul Pogba ha ovviamente chiesto informazioni sul club a ex biancorossi, compagni di nazionale e amici. Kylian Mbappé, Benjamin Mendy e Geoffrey Kondogbia sono stati tra i suoi contatti: «È vero che ho già parlato con Kylian. Ho sentito Ben, Benjamin Mendy. Ho parlato anche con Geoffrey, che ha giocato qui», ha raccontato.

Il centrocampista sembra già ben integrato nel nuovo ambiente © Loïc Savaresse – Monaco Tribune

Pogba affronta con serenità il suo ruolo di mentore e si mostra pronto a condividere la sua esperienza con il gruppo: «Fa parte del mio carattere. Se mi lasceranno spazio, cercherò di dare qualche piccolo consiglio qui e lì».

«È importante per me conoscere già un po’ i ragazzi, essere presente per loro. Sono il più vecchio del club, è un po’ strano», ha aggiunto sorridendo il centrocampista 32enne.

Nonostante tutto ciò che ha passato, Paul Pogba si dice grato e non in cerca di rivincite: «Non sono in cerca di nessuna rivincita. Sono solo felice di poter fare di nuovo la cosa che amo di più al mondo», e spera di poter calcare presto il campo dello stadio Louis-II, con la maglia biancorossa sulle spalle.