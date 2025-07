Paul Pogba face aux médias : « L’AS Monaco a cru en moi, je veux retrouver du plaisir »

Le champion du monde français s’est livré pour la première fois depuis son arrivée en Principauté. Entre émotion, détermination et humilité, la star tricolore a affiché ses ambitions tout en insistant sur la patience.

Près de deux ans après son dernier match officiel, « La Pioche » était de retour face aux journalistes ce jeudi au Centre de Performance de La Turbie, dans une salle de conférence comble. Présenté officiellement par l’AS Monaco aux côtés du directeur général Thiago Scuro, le champion du monde 2018 est revenu sur sa signature et aborde la saison à venir avec une détermination retrouvée.

Une signature sous le signe de l’émotion

Submergé par l’émotion au moment de parapher son contrat, le milieu de terrain est revenu sur cette signature après plusieurs années de galère : « C’est très rare de me voir pleurer comme ça. J’espère que vous en avez bien profité. J’ai énormément d’images qui sont venues dans ma tête » a-t-il confié.

Soulagé, il s’est dit heureux de signer à l’AS Monaco, un club qui a cru en lui : « C’est sûr qu’il y avait des moments de doute, mais j’ai gardé quand même ma tête tournée vers l’avenir. C’est tout ça qui revenait à la signature. Je n’ai pas pu me retenir. C’était un moment de joie aussi », marqué par la confiance accordée par les dirigeants monégasques.

Présent à ses côtés lors de cette conférence, le directeur général de l’AS Monaco, Thiago Scuro, a indiqué qu’il n’a pas été difficile de convaincre le Président de l’AS Monaco Dmitri Rybolovlev pour réaliser cette signature : « Le Président a fait partie du processus. Paul a eu l’occasion de le rencontrer, d’échanger avec lui. » Il a ajouté avec assurance : « Maintenant tous les éléments sont en place : Paul travaille, nous travaillons, tout le staff est impliqué, y compris notre Président bien sûr. »

Patience et exigence

Malgré cette signature, il faudra être patient avant de voir Paul Pogba sur les terrains de Ligue 1. Resté en salle hier lors de la séance d’entraînement ouverte à la presse, le milieu de terrain se veut réaliste sur les délais de son retour : « Je suis déterminé. C’est vrai, que j’ai envie de revenir sur les terrains. Il ne faut pas que je sois trop pressé. » Un programme individualisé attend le joueur pour les semaines à venir.

Paul Pogba et Thiago Scuro ont fait face à une salle de conférence pleine © Loïc Savaresse – Monaco Tribune

Thiago Scuro a confirmé que le processus de remise en forme sera progressif : « Nous prévoyons trois mois pour la première phase du processus, comme une montée en puissance, afin de voir ensuite Paul atteindre sa meilleure version. » Ce serait donc presque un miracle de voir Paul Pogba lors de la première journée de championnat de l’AS Monaco, face au Havre, son club formateur.

Des ambitions élevées

Au-delà de son retour en club, Paul Pogba n’a pas caché ses ambitions internationales avec la coupe du monde 2026 en ligne de mire. Le milieu de terrain s’est même permis une petite blague sur son sélectionneur de toujours Didier Deschamps : « Bien sûr, je l’ai eu au téléphone, il m’a dit : C’est bon, tu as signé à Monaco, tu peux revenir quand tu veux. »

« Mon rêve c’est de voir mes enfants célébrer un but en faisant un dab » © Loïc Savaresse – Monaco Tribune

Plus sérieusement, le joueur de 31 ans reste lucide : « Il y a des étapes. La première étape, c’est revenir sur les terrains, jouer pour mon équipe d’abord, parce que je ne peux pas aller en équipe de France sans jouer. »

La Ligue 1 et le PSG ont également été évoqués, mais Paul Pogba ne se dérobe pas : « Je n’ai pas envie de jouer pour perdre. » Après avoir terminé deux fois sur le podium au cours des deux dernières saisons, l’AS Monaco a bouclé l’arrivée d’un véritable leader qui va apporter expérience et exigence a un effectif jeune et ambitieux.

Déjà intégré ?

Avant de s’engager avec l’AS Monaco, Paul Pogba a naturellement pris le temps de se renseigner sur le club auprès d’anciens Monégasques, coéquipiers en sélection et amis. Kylian Mbappé, Benjamin Mendy ou encore Geoffrey Kondogbia ont été sollicités : « C’est vrai que j’ai déjà parlé avec Kylian. J’ai eu Ben, Benjamin Mendy. J’ai aussi échangé avec Geoffrey, qui a joué ici auparavant » révèle-t-il.

Le milieu de terrain est déjà bien intégré dans son nouvel environnement © Loïc Savaresse – Monaco Tribune

Le joueur aborde son rôle de mentor avec sagesse et se dit prêt à apporter son expérience au groupe : « C’est ma nature d’être comme ça. Je vais essayer, s’ils me laissent la place, de donner ces petits conseils un peu à gauche, à droite. »

« C’est important pour moi de déjà connaître un peu les joueurs, être là aux petits soins pour eux, je suis le plus vieux du club, c’est un peu bizarre » souligne en souriant le milieu de 32 ans.

Malgré tout ce qu’il a traversé, Paul Pogba se dit reconnaissant et pas revanchard : « Je n’ai aucune revanche à prendre avec qui que ce soit. Je suis juste heureux de pouvoir faire ce que j’aime le plus au monde », et il espère pouvoir fouler la pelouse du Stade Louis-II, tunique rouge et blanche sur le dos, le plus rapidement possible !