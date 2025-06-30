Лига 1: полное расписание ФК «Монако» на сезон 2025-2026 гг.
В эту пятницу Профессиональная футбольная лига огласила полное расписание Лиги 1 на грядущий сезон.
В субботу в Центре спортивных достижений, монегаски ознакомились со своей программой на сезон 2025-2026. Он начнётся матчем против «Гавра» в выходные 15-17 августа на стадионе «Луи-II». 41-й матч в рамках чемпионата между монегасками и нормандцами ознаменует начало сезона, который обещает быть захватывающим.
La première journée 🙌#RevealCalendrier pic.twitter.com/vivF89ia3v— Ligue 1 McDonald’s (@Ligue1) June 27, 2025
Затем подопечные Ади Хюттера отправятся в рискованную поездку в Лилль, а потом, в выходные 31 августа, примут «Страсбург», чтобы завершить старт перед первым международным перерывом в сентябре.
Дерби против Ниццы – в октябре
Болельщики «Монако» уже отметили дату в своих календарях – 5 октября. В седьмом туре чемпионата на стадионе «Луи-II» пройдёт первый дерби Лазурного берега против «Ниццы». Ответный матч состоится спустя четыре месяца, в выходные 8 февраля, на стадионе «Альянц Ривьера» в 21-м туре. Это будут две захватывающие встречи между соперниками-соседями.
Битвы титанов
ФК «Олимпик Марсель» будет представлен в программе дважды: первый раз 14 декабря на стадионе «Велодром» в 16-м туре, а затем 5 апреля в Фонтвьей в 28-м туре. Что касается сражений с действующим чемпионом «ПСЖ», они состоятся 30 ноября на стадионе «Парк де Пренс» (14-й тур) и 8 марта на домашнем стадионе (25-й тур).
Конец сезона в Эльзасе
ФК «Монако» завершит чемпионат 2025-2026 поездкой на стадион «Мено», где встретится со «Страсбургом» в выходные 16 мая 2026 года. Этому заключительному дню будет предшествовать финальная престижная битва с «Лиллем» на стадионе «Луи-II», которая предоставит «красно-белым» возможность красиво завершить сезон на своей земле.