Больничный центр княгини Грейс предлагает новый экологичный подарочный набор для молодых родителей

В набор входит пеленка с вышивкой, мешочек и карандаш, чтобы делать пометки в дневнике © CHPG - Linkedin

Родильное отделение Больничного центра княгини Грейс (CHPG) делает акцент на заботе о новорожденных и предлагает молодым родителям новые подарочные наборы.

Родильное отделение CHPG, где каждый год рождается около тысячи детей, делает еще один шаг, чтобы обеспечить семьям наилучшие условия гостеприимства. В дополнение к подгузникам, средствам гигиены и детскому молоку, которые уже предоставляются учреждением, команда больницы подготовила новый подарочный набор. «Он включает в себя пеленку с вышивкой, мешочек и карандаш, чтобы делать пометки в вашем дневнике материнства и/или грудного вскармливания», – сообщило учреждение в четверг в своих социальных сетях.

Ранее, в 2021-м и затем в 2024 году, больница уже несколько раз расширяла спектр предоставляемых услуг. В частности, были введены мастер-классы по подготовке к родительству, в которых особое внимание уделяется вопросам, связанным с экологическими аспектами здоровья. Эти занятия помогают будущим родителям по-новому взглянуть на проблему внешних загрязнителей (например, использования косметики во время беременности, детских товаров и пр.).

© CHPG – LinkedIn

Первые шаги в жизни – в красно-белых цветах

В дополнение к этим инициативам с января 2024 года CHPG начал сотрудничество с ФК «Монако», в рамках которого каждый ребенок, рожденный у родителей – монегасков или резидентов княжества, получает специальный «подарочный набор новорожденного». В него входят поздравительная открытка, боди и плюшевая игрушка – талисман клуба, слон Буба.

В феврале 2025 года, продолжая развивать свое участие в жизни местного сообщества за пределами спортивной сферы, ФК «Монако» по инициативе президента Дмитрия Рыболовлева расширил сотрудничество с больничным центром, открыв приемный покой в отделении педиатрии. Пространство оформлено в клубных цветах и украшено настенными фресками с изображением Бубы. Кроме того, были подготовлены «дипломы храбрости» для маленьких пациентов.

Экологическая ответственность – в центре внимания

В рамках плана развития учреждения на 2025–2030 годы CHPG взял на себя обязательство ежегодно публиковать отчет об устойчивом развитии и расширять подход, учитывающий заботу об окружающей среде и используемых медицинских материалах. Новый экологичный родильный набор дополняет уже реализованные меры, такие как прекращение использования закиси азота и внедрение новых процедур переработки отходов, которые позволили избежать выброса 12 тонн CO₂ в 2024 году.