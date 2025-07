Il CHPG lancia un kit maternità ecosostenibile per i neogenitori

Il kit include una mussola ricamata, una bustina in tessuto e una matita per annotare appunti nel diario © CHPG – LinkedIn

Il reparto maternità del Centro Ospedaliero Principessa Grace punta sempre più sull’accoglienza dei neonati, offrendo un nuovo kit omaggio ai neogenitori.

Con circa mille nascite l’anno, il reparto maternità del CHPG ha potenziato la propria offerta per garantire le migliori condizioni alle famiglie. Oltre ai pannolini, ai prodotti per l’igiene e al latte già forniti dall’ospedale, il personale ha ideato un nuovo kit di maternità: «Include una mussola ricamata, una bustina in tessuto e una matita per annotare appunti nel diario della maternità e/o dell’allattamento», ha annunciato giovedì la struttura sui propri canali social.

Nel 2021 e poi ancora nel 2024, l’ospedale aveva già ampliato i servizi con nuovi corsi di preparazione alla genitorialità, inserendo anche un modulo dedicato alla salute ambientale. L’obiettivo? Aiutare i futuri genitori a riflettere sull’impatto dei fattori esterni, come i cosmetici in gravidanza o i prodotti per bambini.

I primi passi nella vita… in rosso e bianco

A completare questi servizi, dal gennaio 2024 l’AS Monaco ha stretto una collaborazione con il CHPG per offrire un kit di benvenuto a tutti i bambini nati da genitori monegaschi o residenti nel Principato. Il kit include un biglietto d’auguri, un body e un peluche di Bouba, la mascotte ufficiale del club.

Nel febbraio 2025, per rafforzare ulteriormente questa collaborazione e confermare l’impegno del club verso la comunità – soprattutto verso i più piccoli – è stato inaugurato, su iniziativa del presidente Dmitri Rybolovlev, uno spazio pediatrico decorato interamente con i colori dell’AS Monaco. Le pareti sono arricchite da murales con la mascotte Bouba, e ai giovani pazienti vengono consegnati dei «Diplomi del Coraggio».

L’impegno ambientale al centro

Nell’ambito del piano strategico 2025-2030, il CHPG si è impegnato a pubblicare un rapporto annuale sulla responsabilità sociale d’impresa e ad ampliare l’approccio sostenibile anche ai materiali sanitari. Questa nuova iniziativa ecosostenibile si aggiunge a misure già in atto, come porre fine all’uso del protossido di azoto e introdurre nuove procedure di riciclo dei rifiuti. Solo nel 2024, queste azioni hanno permesso di risparmiare l’emissione di 12 tonnellate di CO₂.