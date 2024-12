Découvrez la nouvelle série d’ateliers « Espaces Parents » pour accompagner les familles de Monaco

La Mairie propose aux familles résidentes en Principauté, ayant ou non un enfant inscrit en crèche, de rencontrer des professionnels de la Petite Enfance pour échanger © Mairie de Monaco

Le Service Petite Enfance et Familles de Monaco poursuit sa mission d’accompagnement des familles avec de nouveaux ateliers jusqu’en mars 2025.

Ces rendez-vous offrent des moments d’échange et de partage entre des parents, futurs parents et des professionnels autour de sujets essentiels liés à la parentalité. Réservées aux familles monégasques ou résidentes en Principauté, les rencontres ont lieu les vendredis de 12h30 à 14 heures et les mardis de 17 heures à 18h30.

Publicité

Voici le programme des prochains ateliers :

Espaces d’échanges : « Discutons-en »

Ces ateliers interactifs vont permettre aux familles de discuter de leurs expériences et de bénéficier de conseils avisés de spécialistes comme des psychologues, des diététiciennes et des infirmières puéricultrices.

« Morsures entre enfants : Que faire ? » – Mardi 14/01/2025 de 17h à 18h30. Cette session vise à comprendre ce comportement et à apprendre à accompagner les enfants concernés.

« La diversification alimentaire : étape par étape ! » – Vendredi 17/01/2025 de 12h30 à 14h

Avec une diététicienne pour guider les parents dans l’évolution alimentaire de leur enfant.

« Acquisition de la propreté : sprint ou course de fond ? » – Mardi 21/01/2025 de 17h à 18h30. Un moment d’échange avec le pédiatre, Dr Noaro.

« L’instinct maternel : mythe ou réalité ? » – Vendredi 31/01/2025 de 12h30 à 14h

« L’arrivée d’un autre bébé dans la fratrie, comment l’anticiper ? » – Mardi 04/02/2025 de 17h à 18h30

« Le sommeil du jeune enfant » – Mardi 18/02/2025 de 17h à 18h30. Une session pour comprendre pourquoi son enfant ne dort pas.

« Le terrible two : comment accompagner les tempêtes émotionnelles des enfants de 2 ans ? » –Vendredi 28/02/2025 de 12h30 à 14h

« La répartition des tâches dans le couple : comment équilibrer sa vie de famille sans s’oublier ? » – Mardi 04/03/2025 de 17h à 18h30

« Mon enfant va bientôt rentrer à la crèche : comment l’accompagner et à quoi s’attendre ? » – Vendredi 14/03/2025 de 12h30 à 14h

« Que cuisiner pour mon enfant ? Des repas sains et adaptés à chaque âge » – Mardi 18/03/2025 de 17h à 18h30. Cet échange sera animé par une diététicienne qui donnera des astuces pratiques et des idées de recettes.

« L’allaitement maternel : échanger sur vos expériences et vivre cette période sereinement » –Vendredi 28/03/2025 de 12h30 à 14h. L’échange sera animé par Brigitte Fino, consultante en lactation, ainsi qu’une diététicienne.

Nouveau à Monaco : une appli pour aider les jeunes parents dans leurs débuts avec bébé

Ateliers pratiques

En plus des échanges, les familles pourront participer à divers ateliers pratiques.

Ateliers sur la psychomotricité (un jeudi par mois, de 14h30 à 16h30)

Ces sessions visent à favoriser le développement moteur des enfants. Elles auront lieu le jeudi 30 janvier 2025, le jeudi 20 février 2025 et le jeudi 20 mars 2025.

Ateliers « parents-enfants » (tous les mercredis matin jusqu’à fin juin, de 9h30 à 11h)

Ces moments ludiques permettront de renforcer la complicité entre parents et enfants.

Ateliers « portage en écharpe »

Organisés en fonction des inscriptions, ces ateliers donneront des techniques et des mises en pratique pour réaliser un portage en écharpe en toute sécurité.

Ateliers « massage parents-bébé »

Organisées en fonction des inscriptions, ces sessions permettront aux parents d’apprendre les gestes qui favorisent la relaxation et la complicité.

Informations pratiques

Tous ces ateliers sont gratuits sur inscription préalable et se déroulent au Foyer Sainte Dévote, situé au 3 rue Philibert Florence 98000 Monaco. Pour vous inscrire ou obtenir plus d’informations, contactez le service au +377 93 15 61 80 ou par email à espacesparents@mairie.mc.

Entreparents, en aide aux mamans et papas de la Principauté