Nouveau à Monaco : une appli pour aider les jeunes parents dans leurs débuts avec bébé

Cette application totalement gratuite, sera opérationnelle dès le 1er juin 2023.

C’est une naissance un peu particulière qu’ont la joie d’annoncer les quatre mamans de l’association Entreparents, celle de leur application mobile destinée à connecter les parents entre eux et aux services qui les entourent, afin de rendre le chemin vers la parentalité « plus serein et humain ».

Comme le rappellent les membres de l’organisation monégasque, les parents se sentent souvent isolés et mal informés. L’application, support « simple et intuitif », permettra de leur apporter un soutien et une écoute « à n’importe quel moment du jour et de la nuit ».

Un chat pour discuter en temps réel

Développé grâce à un travail collaboratif entre parents et experts, et aux soutiens financiers du Gouvernement Princier, de la Fondation Cuomo et de Monaco Télécom, l’outil propose trois fonctionnalités :

Un Chat : pour poser des questions sur tous les thèmes de la parentalité et partager conseils et bons plans

: pour poser des questions sur tous les thèmes de la parentalité et partager conseils et bons plans Un Step-by-step : pour retrouver la bonne information au bon moment, du projet de bébé jusqu’à ses 3 ans et plus

: pour retrouver la bonne information au bon moment, du projet de bébé jusqu’à ses 3 ans et plus Un calendrier d’événements : pour connecter les parents et les familles pour de vrai, au-delà du virtuel

« Nous souhaitons que l’application mobile Entreparents devienne la référence du quotidien des parents de notre communauté, qu’ils la téléchargent dès leur projet de bébé et l’utilisent quand ils en ont besoin, de jour comme de nuit », a ajouté l’équipe.

« Let’s talk » et « Let’s meet » : Entreparents connecte les jeunes et futurs parents

Afin de célébrer l’événement, plusieurs manifestations sont organisées à partir du 1er juin prochain, comme ce rendez-vous détente offert aux mamans à l’occasion de la fête des mères dimanche 4 juin. « Let’s Meet : Fête des Mères », c’est un cours de yoga guidé par Jacqueline Blumenschein avec petit déjeuner offert par le Neptune Beach Monaco. C’est dans cet établissement situé quartier du Larvotto que vous êtes attendues de 9h30 è 12h00 !