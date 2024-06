Le grand retour de Flavio Briatore en Formule 1 en tant que Conseiller exécutif chez Alpine

Ancien Directeur général des écuries de Formule 1 Benetton de 1988 à 1997 et Renault de 2000 à 2009, Flavio Briatore est officiellement de retour dans le sport mécanique. Le 21 juin dernier, l’écurie française Alpine annonçait l’engagement de l’Italien comme Conseiller exécutif.

Quatre titres pilotes avec Michael Schumacher et Fernando Alonso, trois titres constructeurs avec Benetton et Renault et 47 victoires au total… Flavio Briatore compte déjà de belles heures de gloire en Formule 1.

Aujourd’hui, l’homme de 74 ans fait son grand retour dans les paddocks en devenant le Conseiller exécutif de Luca de Meo, Directeur général du Groupe Renault dont appartient la BWT Alpine F1 Team. Une nouvelle annoncée par le constructeur français juste avant les essais libres du Grand Prix d’Espagne.

Dans ce rôle, Briatore sera chargé de renforcer les équipes techniques d’Alpine, notamment à Enstone (châssis/aéro) et à Viry-Châtillon (moteur). Il supervisera également le recrutement d’ingénieurs et d’autres talents pour optimiser les performances de l’équipe piste.

Alpine est actuellement en difficulté avec seulement cinq points au classement des constructeurs et un siège libre pour 2025 suite au départ d’Esteban Ocon à la fin de la saison.

