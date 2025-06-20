Княжеская чета блистала на закрытии 64-го Телевизионного фестиваля Монте-Карло

Князь Альбер II и Княгиня Шарлен стали настоящим украшением заключительного вечера Телевизионного фестиваля, завершив четыре дня праздника, в котором переплелись голливудский гламур и экологическая осознанность.

Вчером 17 июня голубой ковер Гримальди Форума вновь заиграл в полную силу: звёзды, вечерние наряды и, конечно, Их Светлости, которые появились на церемонии закрытия, вызвав восторг у публики. С лёгкостью и шармом княжеская пара поприветствовала гостей, раздав автографы и сделав фото с поклонниками — те самые живые моменты, которые и создают неповторимую атмосферу Монако.

А потом зал Salle des Princes наполнился музыкой: на сцене выступили Рики Уиттл и Ши’м, создав атмосферу, достойную финала фестиваля и церемонии вручения «Золотых Нимф». Одним из ярких моментов вечера стало вручение Князем Альбером II Специального приза Князя Ренье III документальному фильму Rewilding Shark от студии CNA-Kraken Films. Эта работа была отмечена за глубокую драматургию и искреннюю заботу об окружающей среде.

© Эрик Матон / Княжеский дворец © Эрик Матон / Княжеский дворец © Эрик Матон / Княжеский дворец © Эрик Матон / Княжеский дворец © Эрик Матон / Княжеский дворец © Эрик Матон / Княжеский дворец © Эрик Матон / Княжеский дворец

Княгиня Шарлен — воплощение женского вдохновения

Один из самых трогательных моментов вечера: Княгиня Шарлен вручила награду «Хрустальная нимфа» актрисе Робин Райт — признание её выдающейся карьеры, охватывающей не только актёрскую игру, но и режиссуру и продюсирование. Этот жест стал ещё одним подтверждением приверженности княгини делу поддержки сильных и влиятельных женщин. В том числе — через участие в обеде «Женщин, меняющих мир», организованном брендом Akris в Café de Paris.

Традиции, которые продолжают вдохновлять

Праздничный гала-ужин в «Звёздном зале» Спортинга Монте-Карло собрал ведущих представителей мировой телеиндустрии. Среди гостей — председатели жюри Джудит Лайт и Мирей Дюма.

С момента своего основания в 1961 году по инициативе Князя Ренье III в честь Принцессы Грейс, фестиваль остаётся важной вехой в мире телевидения и подтверждает репутацию Монако как столицы качественного и элегантного развлечения.