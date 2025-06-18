Княгиня Шарлен поддержала женщин, меняющих мир, на Телевизионном фестивале Монте-Карло

В понедельник, 16 июня, Княгиня Шарлен приняла участие в обеде «Женщины, меняющие мир» (Women with Purpose), который состоялся в культовом Café de Paris в Монако.

Это вдохновляющее мероприятие организовал швейцарский Дом моды Akris — в знак признания женщин, которые стремятся изменить мир к лучшему: сделать его более справедливым, открытым и инклюзивным. Автор инициативы — Альберт Криемлер, креативный директор Akris. Таким образом он продолжает дело своей бабушки, Алисы Криемлер-Шох, основавшей бренд в 1922 году. Обед стал частью программы Телевизионного фестиваля в Монте-Карло, который уже много лет проходит под патронажем Княжеской семьи.

© Эрик Матон / Княжеский дворец

© Эрик Матон / Княжеский дворец

Среди гостей была американская актриса Робин Райт — звезда культового «Карточного домика» и фильма «Чудо-женщина». Уже сегодня вечером, на церемонии закрытия фестиваля, Принцесса Шарлен вручит ей престижную награду «Хрустальная нимфа». Эта премия станет признанием её многогранной карьеры, включающей актёрскую игру, режиссуру и продюсирование.

Международный фестиваль

Телевизионный фестиваль Монте-Карло продолжил свою работу до 17 июня в Гримальди Форуме. В этом году проходит уже 64-й выпуск легендарного события, основанного в 1961 году Князем Ренье III в честь Княгини Грейс.

Каждое лето фестиваль собирает в Монако ведущих профессионалов и звёзд телеиндустрии со всего мира. В насыщенной программе — эксклюзивные показы, тематические конференции, встречи с VIP-гостями и творческие дискуссии. Центральным событием фестиваля остаётся конкурс «Золотые нимфы», в рамках которого награждаются лучшие телепроекты в трёх категориях: художественные фильмы, документальные фильмы и новостные программы. Также вручается специальный приз Князя Ренье III за документальные фильмы об экологии.

© Эрик Матон / Княжеский дворец

© Эрик Матон / Княжеский дворец

Дополнительно фестиваль присуждает две важные специальные награды: премию Монегасского Красного Креста за вклад в гуманитарное право и награду AMADE за защиту прав детей. С момента, когда первый состав жюри возглавил Марсель Паньоль, фестиваль не только сохранил, но и многократно приумножил свой международный авторитет — став знаковым событием для мировой телевизионной индустрии.