La Principessa Charlène sostiene le donne influenti al Festival della Televisione di Monte-Carlo

La Principessa ha partecipato al pranzo Women with Purpose al Cafè de Paris il 16 giugno.

Il pranzo è stato organizzato dalla casa di moda svizzera Akris. L’iniziativa rende omaggio a quelle figure femminili che lottano per un mondo più equo e inclusivo. Il progetto è stato ideato da Albert Kriemler, direttore artistico del marchio, e si ispira all’eredità di Alice Kriemler-Schoch, fondatrice del brand nel 1922. L’incontro rientra nell’ambito del Festival della Televisione di Monte-Carlo, evento che da decenni si svolge sotto l’alto patrocinio della Famiglia Principesca.

© Eric Mathon / Palazzo del Principe

Tra gli ospiti presenti al pranzo, anche l’attrice statunitense Robin Wright, protagonista di House of Cards e Wonder Woman. Proprio oggi, durante la cerimonia di chiusura del festival, l’artista riceverà direttamente dalla Principessa Charlène il prestigioso riconoscimento della Ninfa di Cristallo, a coronamento di una carriera che spazia tra recitazione, regia e produzione.

Un festival internazionale

Il Festival della Televisione di Monte-Carlo si conclude il 17 giugno presso il Grimaldi Forum. Questa 64ª edizione rinnova la tradizione avviata nel 1961 dal Principe Ranieri III in omaggio alla Principessa Grace.

Ogni anno, professionisti e star del piccolo schermo si danno appuntamento nel Principato. Il programma prevede proiezioni esclusive, conferenze e incontri con ospiti VIP. Il momento più atteso resta la consegna delle Ninfe d’Oro per le migliori produzioni nelle categorie Fiction e Documentari & Attualità, e del Premio Speciale del Principe Ranieri III assegnato ai documentari ambientali.

© Eric Mathon / Palazzo del Principe

Durante il festival vengono anche consegnati due premi speciali: quello della Croce Rossa Monegasca per il diritto umanitario e il Premio AMADE per la tutela dell’infanzia. Da quando Marcel Pagnol ha presieduto la prima giuria, l’evento non ha mai smesso di crescere, diventando un appuntamento di riferimento per l’industria televisiva internazionale.