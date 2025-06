La Princesse Charlène soutient les femmes influentes lors du Festival de Télévision de Monte-Carlo

La Princesse Charlène s’est rendue au Café de Paris, lundi 16 juin, pour le déjeuner Women with Purpose.

Ce déjeuner a été organisé par la maison de couture suisse Akris. Cette initiative met à l’honneur des personnalités féminines qui œuvrent pour un monde plus équitable et inclusif. Le concept, lancé par Albert Kriemler, directeur artistique d’Akris, s’inscrit dans la continuité de l’héritage d’Alice Kriemler-Schoch, qui a fondé la marque en 1922. La rencontre s’est déroulée dans le cadre du Festival de Télévision de Monte-Carlo, dont la Famille Princière assure le patronage depuis des décennies.

© Eric Mathon/Palais princier

L’actrice américaine Robin Wright figurait parmi les convives de ce déjeuner. La star de House of Cards et Wonder Woman recevra aujourd’hui la prestigieuse Nymphe de Cristal des mains de la Princesse Charlène lors de la cérémonie de clôture du festival. Cette distinction vient couronner une carrière qui s’étend de l’interprétation à la réalisation et à la production.

Festival de télévision : la Princesse Charlène a participé à la cérémonie de clôture

© Eric Mathon/Palais princier

La Princesse Charlène, éblouissante à Saint-Paul-de-Vence aux côtés de Brigitte Macron

Un festival international

Le Festival de Télévision de Monte-Carlo se déroule jusqu’au 17 juin au Grimaldi Forum. Cette 64e édition perpétue la tradition lancée en 1961 par le Prince Rainier III en hommage à la Princesse Grace.

Chaque année, les professionnels et vedettes de la télévision mondiale se donnent rendez-vous à Monaco. Au programme : des projections exclusives, des conférences et rencontres VIP. Le point d’orgue reste la compétition des Nymphes d’Or, qui récompense les meilleures productions dans trois catégories : Fiction, Documentaires & Actualités, et le Prix Spécial du Prince Rainier III pour les documentaires environnementaux.

© Eric Mathon/Palais princier

© Eric Mathon/Palais princier

Le festival offre également deux prix spéciaux : celui de la Croix-Rouge Monégasque pour le droit humanitaire et le Prix AMADE pour la protection de l’enfance. Depuis Marcel Pagnol qui présidait le premier jury, l’événement n’a cessé de grandir pour devenir un rendez-vous important de l’industrie télévisuelle internationale.

Le Prince Albert II se confie à TF1 sur sa vie de famille, ses souvenirs et ses regrets