Всё о тренажёрных залах в Монако

Кроссфит, бодибилдинг, единоборства, индивидуальные тренировки… В Монако – около десяти первоклассных спортзалов. От эксклюзивных частных клубов до муниципальных учреждений и фитнес-зон в роскошных отелях – каждый любитель спорта найдёт для себя идеальную площадку, часто с видом на море.

Занятия спортом в Монако – это одновременно и удовольствие, и привилегия. Высокие цены и узкоспециализированные предложения позволяют Княжеству развивать искусство жизни, в котором фитнес становится исключительным опытом. Независимо от того, являетесь ли вы местным жителем, туристом или командировочным, эти храмы благоденствия удовлетворят ваши самые высокие ожидания.

Кроссфит напротив яхт, силовые тренировки с панорамным видом на Скалу, занятия на велотренажёре в голливудской обстановке – здесь физические упражнения приобретают особое значение. Но помимо престижа, эти заведения предлагают настоящий профессионализм, международных тренеров и самое современное оборудование.

Brown House Athletic Club

Brown House Athletic Club предлагает индивидуальные занятия с тренером и специальные курсы для групп из шести человек. Занятие длится в среднем один час, и желающим предлагается несколько форматов: дневные программы WOD, калистеника или кардио-тренировки. Также предлагаются занятия для подростков и пенсионеров. Бронирование – на платформе Résasports.

Le Patio Palace, 41 avenue Hector Otto, 98000 Монако

Отзывы пользователей Google:

«Исключительный спортзал! Тренеры – действительно замечательные и выкладываются на 200%, чтобы помочь нам достичь наших целей, всегда с улыбкой и большим профессионализмом. Команда – невероятная, всегда внимательная, а атмосфера в клубе – просто замечательная. Здесь царит взаимоподдержка, и тренироваться в такой мотивирующей обстановке – настоящее удовольствие».

«Исключительный спортзал с расписанием работы, подходящим для любого! Групповые занятия и индивидуальные тренировки всегда проходят в тёплой атмосфере. Идеально для поддержания мотивации и достижения целей!»

Часы работы:

с понедельника по пятницу – с 07:00 до 20:00

в субботу утром – с 09:00 до 12:00

Цены:

30 евро за групповое занятие.

90 евро за индивидуальное занятие.

Контакты: brownhouse.ac@gmail.com / +33 6 40 61 48 16.

Fit Factory

С открытием нового приморского комплекса в Ларвотто в 2021 году здесь появился новый спортзал – Fit Factory. 600 м² с видом на море, тренажеры и фитнес-оборудование, а также зал велотренажёров с системой видеопроекции, обеспечивающей полное погружение в гонку.

Здесь предлагается множество групповых и индивидуальных занятий. Фитнес-зал также предлагает превосходные возможности для релаксации благодаря современным саунам, содействующим восстановлению и улучшению самочувствия после тренировок. Сауна включена в абонемент.

Нижняя набережная Лаовотто, Avenue Princesse Grace, 98000 Монако

Отзывы пользователей Google:

«Очень красивый спортзал! Вид – великолепный, атмосфера – замечательная, тренеры внимательны и всегда готовы помочь. Групповые занятия проводятся каждый день. Оборудование соответствует высоким стандартам и регулярно обновляется. Раздевалки чистые, туалеты тоже».

«Исключительный спортзал Монако! Атмосфера – очень приятная, оборудование – современное, а захватывающий вид добавляет неповторимый штрих к каждому занятию. Идеальное расположение, внимательные и профессиональные тренеры. Лучший опыт в фитнесе, я настоятельно рекомендую!»

Тарифы с неограниченным доступом к залу, оборудованию и всем тренировкам:

Абонемент на 1 день: 60 евро.

Абонемент на неделю: 200 евро.

Абонемент на месяц: 270 евро.

С недавних пор Fit Factory предлагает услугу предоплаты в партнерстве с Carlo, локальным платежным приложением Монако.

Часы работы:

с понедельника по пятницу – с 07:00 до 21:30.

суббота – с 8:30 до 14:00.

воскресенье – с 09:00 до 14:00.

Контакты: contact@fitfactory.mc / +377 97 98 15 93.

Eclub Monaco

Eclub на бульваре Мулен – полностью подключенный тренажерный зал. Здесь – широкий ассортимент занятий и спортивных концепций: бокс, стретчинг, кроссфит и даже степ-аэробика. Групповые тренировки также возможны в зонах, отведенных для силовых тренировок, кардиотренировок или подключенных тренажеров.

Le Montaigne, 6 Boulevard des Moulins, 98000 Монако

Отзывы пользователей Google:

«Хорошая атмосфера: тренеры приятны в общении и всегда рядом, но не навязываются, а атмосфера в общении с другими пользователями – дружелюбная. Мы здесь потеем с удовольствием!»

«Отличное расположение, современное оборудование, дружелюбный персонал».

Цены

Абонемент на 1 месяц: 125 евро.

Абонемент на 3 месяца: 350 евро.

Абонемент на 6 месяцев: 650 евро.

Абонемент на 1 год: 79 евро в месяц.

Часы работы:

с понедельника по пятницу – с 07:00 до 21:00.

суббота – с 09:00 до 14:00, воскресенье – закрыт.

Контакты: monaco@eclub.fit / +377 93 25 85 58.

Hercule Fitness Club

Открывшийся в апреле 2018 года Hercule Fitness Club – спортзал в порту Монако, управляемый мэрией. Здесь – занятия по фитнесу, спиннингу, аквабайку, аквааэробике и индивидуальная программа тренировок. Зал также оборудован современными тренажерами для силовых тренировок.

Quai Albert I, 98000 Монако

Отзывы пользователей Google:

«Уютный фитнес-клуб с первоклассной командой тренеров. Зал среднего размера с высококачественным оборудованием».

«Очень хорошо приняли и дали толковые советы. Очень дружелюбный и улыбчивый персонал. Мне это приятно».

Цены:

Абонемент на 1 месяц: 180 евро.

Абонемент на 1 год: 1 100 евро.

За один день: 25 евро.

Часы работы:

с понедельника по пятницу – с 07:00 до 21:30.

суббота, воскресенье и праздничные дни – с 8:00 до 18:00.

Контакты: +377 99 99 02 52.

39 Monte-Carlo

Fitness39 – пожалуй, один из самых престижных и эксклюзивных спортзалов в Княжестве. Зал рассчитан на индивидуальный подход и выполняет свою роль частного спортивного клуба, предлагая услуги нескольких опытных тренеров, целевые тренировки и доступ к высокотехнологичному спортивному оборудованию.

Все тренеры по фитнесу работали, соревновались и выступали в профессиональных видах спорта и танцах, включая регби, футбол, плавание, балет и автогонки международного уровня. Это место – часть комплекса, включающего в себя оздоровительный центр и ресторацию.

39 Avenue Princesse Grace, 98000 Монако

В распоряжении клиентов – парковка

Отзывы пользователей Google:

«Лучшее спортивное оборудование в регионе. Отличный бар. Потрясающая еда. Тренеры очень дружелюбны и общительны. Здесь даже есть спа-центр с массажным кабинетом, хаммамом и конференц-залом для деловых встреч. Это оправдывает каждую уплаченную копейку. Очень классно».

«По сути, лучший спортзал в Южной Европе!!! Если вы активный и спортивный человек, то это определенно идеальное место со СПА и великолепной столовой!!!»

Цены:

Абонемент на 1 год: 5 400 евро. Только по приглашениям.

Часы работы:

с понедельника по пятницу – с 7:00 до 21:00.

в субботу и воскресенье – с 8:00 до 19:00.

Контакты: welcome39@39montecarlo.club / +377 93 25 39 39.

MonaMove

MonaMove – платформа для занятий спортом на открытом воздухе, открытая в 2019 году. В Монако есть два места, где можно заниматься спортом бесплатно, в более чем приятной обстановке, с видом на море: Океанографический музей и Скала. Объект работает на солнечной энергии и оснащён оборудованием, которое можно использовать автономно или с помощью мобильного приложения Monamove. Для спортсменов с 14 лет.

Порт Фонвьей и порт Эркюль, 98000 Монако

Отзывы пользователей Google:

«Фантастическая затея правительства Монако: сделать оборудование для занятий фитнесом на открытом воздухе доступным бесплатно. Здесь вы можете выполнять множество различных упражнений. Есть даже приложение для мобильных телефонов, объясняющее принцип работы MonaMove. Идеально подходит для тех, кто занимается бегом или ходьбой!»

«Здорово заниматься спортом, любуясь такими видами под солнцем».

Цены: вход – свободный и бесплатный!

MonaMove: подключенная спортплощадка под открытым небом

World Class Monaco

Престижный тренажерный зал на границе Монако и Кап-д’Ай – World Class – предлагает оборудование для фитнеса, кардио- и силовых тренировок, а также бесплатную тренировочную платформу и зону для занятий гантелями. Клуб также предлагает тренировки под открытым небом для тех, кто хочет подготовиться к триатлону и другим соревнованиям. В распоряжении спортсменов – сауна и хаммам.

6 Avenue Marquet, 06320 Кап д’Ай, Франция

Отзывы пользователей Google:

«Лучший тренажёрный зал, всегда тёплый приём, персонал всегда внимательный, просторные и полностью оборудованные раздевалки, сауна хаммам наверху с комнатой отдыха – всегда чистая, хорошо оборудованный и ухоженный тренажёрный зал, тренер – всегда рядом, чтобы помочь и дать совет, и, наконец, действительно первоклассный бар и ресторан по реально доступным ценам».

«Здесь – очень хорошая атмосфера, тренеры всегда готовы дать совет, оборудование безупречное, а сам зал – очень чистый и красивый. Настоятельно рекомендую!»

Цены:

Абонемент на 1 месяц: 450 евро.

Множество абонементов: на 1 день, на неделю, на 1-6 месяцев и т. д.

Часы работы:

с понедельника по пятницу – с 07:00 до 22:00.

с субботы по воскресенье – с 08:00 до 19:00.

Контакты: +33 4 92 09 20 92.

The Forge

«Персональная тренировочная лаборатория, где важны только вы и ваше тело». Так описывается The Forge, тренажёрный зал в Фонвьей. На индивидуальных или групповых занятиях тренеры окажут вам поддержку в соответствии с вашими потребностями и исходным уровнем. В этом зале ключевые слова – сила, мощь, устойчивость и благополучие.

Le Méridien, 8 Avenue de Fontvieille, 98000 Монако (второй вход – с Ruelle Herculis)

Отзывы пользователей Google:

«Лучший и наиболее укомплектованный тренажёрный зал в Монако. Прекрасные тренеры, суперквалифицированные, особенно в области бокса. Чистое место с безупречной инфраструктурой».

«The Forge – просто потрясающий зал! Персонал очень дружелюбный и услужливый. Широкий выбор занятий с замечательными тренерами! Настоятельно рекомендую занятия кикбоксингом! Тренеры терпеливы к новичкам, дают отличную мотивацию и предлагают ещё более эффективную тренировку. Я почувствовал себя желанным гостем с первой же секунды, как только вошёл!»

Цены:

от 30 до 60 евро за групповое занятие.

120 евро за индивидуальное занятие.

Часы работы:

с понедельника по пятницу – с 07:00 до 20:30.

суббота – с 09:00 до 13:00, воскресенье – закрыт.

Контакты: info@theforge.mc / +377 97 77 37 22.

Gymway

На границе Монако и Босолей, Gymway предлагает индивидуальный мониторинг ваших тренировок. Групповые занятия доступны для новичков и опытных спортсменов. Среди предложений – велоспорт, тонизирующие занятия, пилатес, гири, растяжка или зумба. Тренеры имеют государственную сертификацию, а их поддержка может варьироваться от индивидуальных занятий до простого руководства.

L’Alcazar, 3 Boulevard Général Leclerc, 06240 Босолей, Франция

Отзывы пользователей Google:

«Я хожу в этот зал уже несколько лет и очень доволен недавними изменениями в помещении, новым обликом, чистотой и особым вниманием к клиентам. Тёплый прием, семейная атмосфера, всё необходимое для комфорта. Тренировки – очень профессиональные и персонализированные в соответствии со спросом. Короче, идеальный зал, идеальные тренеры».

«Я тренируюсь в этом зале уже четыре года и я – в полном восторге. Как и в случае с крупными брендами, которые зачастую безлики, в Gymway я ощутил атмосферу семейного спортзала с тренерами, которые всегда рядом и готовы дать толковый совет в хорошем настроении. Этот зал также идеально подходит для тех, кто останавливается на несколько дней, благодаря различным краткосрочным абонементам. Кроме того, этот зал идеально расположен, рядом с Монако, а цены здесь – самые доступные в районе».

Цены:

от 69 евро в месяц.

от 65 евро за индивидуальное занятие.

Включено: неограниченный доступ в клуб, неограниченный доступ к групповым занятиям, сертифицированные государством профессиональные тренеры, силовые тренажеры и оборудование всех уровней, фитнес-оборудование и коврики, другие удобства: раздевалки, душевая, питьевая вода, музыка, вентиляция и т. д.

Часы работы:

с понедельника по пятницу – с 08:30 до 20:30.

суббота – с 09:00 до 13:00, воскресенье – закрыт.

Контакты: gymway@free.fr / +33 9 55 97 30 61.

Тренажерные залы в отелях Монако

Спортом можно заниматься и в помещениях некоторых престижных заведений Княжества. Fairmont Fitness Monte-Carlo приветствует гостей отеля и абонентов на 7-м этаже здания. Групповые и индивидуальные занятия дополняются бассейном, сауной и хаммамом, доступ к которым открыт по абонементу Gold или Platinum.

Открыт 7/24

12 Avenue des Spélugues, 98000 Монако

Индивидуальные тренировки: 90 евро в час

Абонемент Gold/Platinum на 1 год: 3 000/3 540 евро

Контакты: +377 93 50 65 00

В нескольких шагах отсюда – спортзал Thermes Marins Monte-Carlo предлагает большую площадь для занятий фитнесом. Программа включает в себя такие классические упражнения, как растяжка и пилатес, а также пилоксинг – смесь бокса, пилатеса и танцев, и даже катание на велосипеде на открытом воздухе. Также предлагаются занятия аквааэробикой. В этом оздоровительном центре есть бассейн, сауна и хаммам.