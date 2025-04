Le stelle culinarie di Monaco: dove cenare secondo il vostro segno zodiacale?

Scoprite quale ristorante monegasco corrisponde al vostro profilo astrologico nella nostra guida celeste alla gastronomia di Monaco.

Dopo che la Guida Michelin ha assegnato le sue preziose stelle ai ristoranti d’eccezione del Principato, in questo 1° di aprile, Monaco Tribune ha voluto interpretare in modo diverso la scena culinaria monegasca. E se il vostro segno zodiacale determinasse la vostra esperienza gastronomica ideale? Dai palazzi scintillanti agli indirizzi di tendenza e ai rifugi intimi, ecco la nostra carta del cielo gastronomica per un’esplorazione stellare dei sapori locali.

♈ Ariete – Le sale VIP dell’AS Monaco

L’Ariete, dinamico e appassionato, trova il suo terreno di gioco ideale nelle aree VIP dello Stadio Louis-II. Vero leader nell’anima, fiorisce nell’atmosfera elettrica del Salon Honneur, dove competizione sportiva e networking d’élite si uniscono. Il locale, riprogettato per consolidare le relazioni professionali, offre una cucina raffinata preparata da Le Catering Robuchon Monaco. Tra un’azione in campo e l’altra, l’Ariete si gode questa atmosfera in cui business e convivialità si incontrano, circondato dal mondo economico e politico locale. Attenzione però, se l’AS Monaco perde l’impeto naturale dell’Ariete potrebbe portarlo a sfogare la sua frustrazione su un campo da rugby!

♉ Toro – Pavyllon Monte-Carlo all’Hôtel Hermitage

Per il Toro, amante delle comodità e dal palato sopraffino, il Pavyllon di Yannick Alléno all’Hôtel Hermitage è l’esperienza perfetta. Questo segno di terra paziente e amante dei piaceri è felice di concedersi un brunch domenicale parigino che si prolunga fino alla cena. Che bisogno c’è di correre quando si possono gustare uova cocotte con ricci di mare e caviale Prunier, maccheroni glassati con scamorza affumicata o brioche alle nocciole caramellate? Il Toro è un naturale attrattore di abbondanza e può lasciarsi cullare dalle bollicine dello champagne selezionato dal sommelier, mentre conversa con altri intenditori. Questo tempio della gastronomia stellato gli offre ciò che cerca: la miscela perfetta tra lusso discreto e piaceri autentici.

♊ Gemelli – Dal Quai des Artistes fino a Parigi in elicottero

Il Gemelli, perennemente in movimento e di una curiosità insaziabile, non si accontenta di un solo locale per soddisfare la sua voglia di esperienze. La sua cena ideale? Un viaggio gastronomico che inizia al Quai des Artistes con qualche ostrica e un bicchiere di champagne, seguito da una portata principale alla brasserie Smakelijk, d’altronde perché non abbinare i frutti di mare alle patatine fritte belghe? Lo spirito versatile del Gemelli trova la sua massima espressione proprio in questi contrasti. Per concludere la splendida serata, rotta per l’eliporto di Monaco per volare a Parigi e assaggiare i famosi Fruits Sculptés di Cédric Grolet, dessert tanto fotogenici quanto deliziosi. Tra un boccone e l’altro, il nostro Gemelli condividerà naturalmente questa odissea culinaria in diretta su Instagram, postando un milione di storie.

♋ Cancro – Il Mercato della Condamine

Il Cancro, sensibile e legato alla tradizione, trova il suo rifugio nel cuore pulsante di Monaco: il Mercato della Condamine. Amante della famiglia e intuitivo, si sente perfettamente a casa in un luogo così accogliente, dove il calore umano risuona tra le bancarelle. In Place d’Armes, può riunire i suoi amici attorno a un tavolo dove ognuno può prendere quello che preferisce, senza pensare al portafogli. I bambini possono giocare in piazza mentre il nostro Cancro, empatico per natura, veglia su tutti con tenerezza. C’è da dire però che i recenti progetti di ristrutturazione del mercato lo preoccupano. Cambieranno l’anima di questo luogo a lui tanto caro? Tra modernità e tradizione, il Cancro spera che l’autenticità e lo spirito comunitario che rendono questo luogo così magico vengano preservati, perché per lui nulla può sostituire un tale senso di appartenenza.

♌ Leone – Le Grill dell’Hôtel de Paris

Per il maestoso Leone, solo un locale a una certa altezza può essere degno della sua natura regale. Il Grill, situato all’8° piano dell’Hôtel de Paris, offre un panorama consono al suo rango, con una vista impareggiabile sul Mediterraneo. Gestito dallo chef Franck Cerutti, il ristorante stellato è famoso per le sue grigliate succulente, che soddisfano l’appetito carnivoro del re degli animali. Qui l’eleganza fa da padrone: per la cena la giacca è d’obbligo, un requisito che il Leone, elegante per natura, apprezza di certo. Quando il tetto si apre per un pranzo al sole o una cena sotto le stelle, il Leone si sente davvero nel suo elemento, mentre domina il suo territorio. Corretto, ambizioso e talvolta egocentrico, apprezza particolarmente questa esperienza che rafforza il suo senso di potere e di eccellenza.

♍ Vergine – Les Ambassadeurs by Christophe Cussac

La Vergine, meticolosa per natura, trova il suo paradiso culinario da Les Ambassadeurs by Christophe Cussac all’Hôtel Métropole. Perfezionista nell’anima, non può fare a meno di apprezzare l’attenzione ai dettagli, dalla cucina a vista al servizio impeccabile. La sua mente analitica trova soddisfazione nel carrello del pane che offre ben 19 varietà, tutte preparate in loco, tra cui l’interessante pane al nero di seppia. I piatti audaci e raffinati, come il caviale e l’uovo biologico in un guscio di fiore di zucca o le lasagne all’aragosta, soddisfano la sua esigenza di precisione. Il carrello dei dessert, con i suoi quindici dolci gourmet, è l’esempio perfetto della ricerca dell’eccellenza che caratterizza questo segno di terra. In questo locale con doppia stella, anche l’occhio critico di una Vergine non trova nulla di cui lamentarsi.

♎ Bilancia – Il Salon Rose del Casinò di Monte-Carlo

La Bilancia, segno di eleganza e armonia, è naturalmente attratta dal Salon Rose del Casinò di Monte-Carlo. Questo boudoir perlaceo, che ricorda un’ostrica che custodisce la sua preziosa perla, attira il suo acuto senso estetico. Ex salone dedicato alla conversazione, il locale offre nicchie e alcove che favoriscono le confidenze che questo segno d’aria, eccellente comunicatore, ama tanto condividere. La terrazza con vista sul Mediterraneo e il menù che unisce sapori asiatici e mediterranei soddisfano il suo gusto per i contrasti equilibrati. Dopo una cena senza fretta, la Bilancia esiterà a lungo: poker o roulette? Fortunatamente, ha tempo per scegliere vista l’apertura tardiva del Casinò. Tra gioco d’azzardo e seduzione, eleganza e piacere, il segno della Bilancia trova in questo rifugio sofisticato il palcoscenico perfetto per mostrare il suo fascino naturale.

♏ Scorpione – Dal Sexy Tacos al Buddha-Bar

Lo Scorpione, con la sua aria misteriosa, inizia la serata al ristorante Sexy Tacos sulla spiaggia del Larvotto, dove l’intensità dei sapori messicani e la forza della tequila richiamano la sua natura passionale e imprevedibile. Questo segno d’acqua profonda, dalla sessualità magnetica, apprezza i piatti piccanti che non fanno scomporre di un millimetro la sua corazza dura: arriverebbe a mangiare persino un cactus se ci fosse nel menù! La serata prosegue naturalmente al Buddha-Bar Monte-Carlo, tempio misterioso che si sposa alla perfezione con il suo animo enigmatico. Mentre gli altri si abbandonano all’atmosfera sensuale del locale, il nostro Scorpione, in perenne trasformazione interiore, medita da solo davanti all’imponente statua del Buddha. In questo locale mozzafiato, con i soffitti alti sette metri, i rivestimenti in legno e gli inserti dorati, trova un’eco della propria complessità, profondamente connessa all’invisibile ma paradossalmente molto distante.

♐ Sagittario – Il Maybourne Riviera

Il Sagittario con il suo spirito avventuriero evade dai confini di Monaco per esplorare il Maybourne Riviera a Roquebrune-Cap-Martin. Questo filosofo ottimista ha bisogno dell’altezza, letteralmente, per contemplare l’orizzonte e alimentare il suo spirito libero. Appollaiato sulla sua roccia con una vista panoramica che spazia dall’Italia a Monte Carlo, si meraviglia dell’immensità del Mediterraneo assaporando le creazioni dello chef con tre stelle Mauro Colagreco al ristorante Ceto. I prodotti del mare, come tonno rosso, capesante e aragosta blu, alimentano il suo gusto per l’esplorazione e la crescita. La camera di frollatura del pesce, fulcro del ristorante, cattura la sua curiosità intellettuale. Ma per questo segno di fuoco sempre alla ricerca di nuove esperienze, il pasto è solo un preludio: probabilmente concluderà la giornata con un volo in parapendio sulla Costa Azzurra con Imagin’Air, perfetta incarnazione del suo simbolo: il centauro alato.

♑ Capricorno – Servizio di catering privato

Il Capricorno, dall’animo pragmatico, è troppo impegnato a fare carriera nella finanza per prendersi una vera pausa pranzo e opta per un servizio di catering privato che arriva direttamente in ufficio. Questo segno di terra, ambizioso e metodico, sfrutta al meglio il suo tempo prezioso trasformando la sua sala riunioni in una sala da pranzo d’eccezione per lasciare i suoi clienti a bocca aperta. Grazie al suo successo professionale, può permettersi i migliori chef di Monaco senza lasciare l’ufficio. Per questo stacanovista, i mercati finanziari non aspettano e nessun ristorante può sostituire il comfort del suo studio, la sua vera casa. Le pietanze saranno precise, calcolate ed efficienti, proprio come le sue strategie di investimento. Il Capricorno apprezza questa soluzione pratica, che gli permette di non intaccare la produttività e di godere con discrezione dei piaceri culinari che la sua posizione gli consente.

♒ Acquario – Seaside Juicery

L’Acquario con il suo spirito visionario sceglie naturalmente il Seaside Juicery, pioniere della cucina vegetale a Monaco. Questo segno d’aria, sempre in anticipo sui tempi, sostiene con entusiasmo questo approccio innovativo che coniuga salute personale e salvaguardia del pianeta. Anticonvenzionale e filantropo, apprezza la filosofia del locale, che privilegia gli ingredienti locali, biologici ed etici. John, il fondatore, condivide la sua visione di un futuro più consapevole in cui il cibo diventa un veicolo di trasformazione. Ogni ricetta, colorata e gustosa, alimenta il suo spirito progressista e la sua ricerca di originalità. Eccellente comunicatore, l’Acquario non mancherà di condividere questa esperienza culinaria d’avanguardia sui suoi account social, ispirando chi lo circonda a esplorare nuovi modi di mangiare. In questo santuario della freschezza e dell’innovazione, riscoprirà i suoi valori essenziali: libertà, creatività e impegno per un mondo migliore.

♓ Pesci – Neptune Beach e La Note Bleue

L’etereo Pesci, governato da Nettuno, è naturalmente attratto dagli stabilimenti del Larvotto. Questo sognatore dal cuore tenero si divide tra il ristorante Neptune, un’oasi di pace sulla spiaggia privata, e La Note Bleue, dove le melodie si mescolano al mormorio delle onde. L’anima artistica di questo segno d’acqua fiorisce in questo ambiente dove la musica fa da padrone. Dopo un pasto contemplativo con vista sul Mediterraneo, il nostro Pesci, sempre alla ricerca di una fuga spirituale, potrebbe unirsi all’apneista Pierre Frolla per immergersi nelle profondità marine. Lontano dalla frenesia del mondo, troverà in questi abissi blu uno specchio della propria natura: fluida, mistica e profondamente legata all’universo. Questa comunione con l’oceano alimenta il suo desiderio di sfuggire ai limiti della terra e di esplorare nuove e infinite realtà.