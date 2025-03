L’élégance belge à la sauce monégasque : une collaboration frituresque d’exception

Une collaboration gourmande entre Frites Atelier et Smakelijk! © Le Méridien Beach Plaza

Le Méridien Beach Plaza ne cesse de multiplier ses offres pour séduire une clientèle exigeante, et son dernier succès en date est le lancement d’une collaboration gourmande entre Frites Atelier et sa brasserie Smakelijk! – une alliance qui promet une expérience culinaire d’exception aux amateurs de gastronomie belge.

Monaco accueille avec enthousiasme une première dans la Principauté : l’arrivée des célèbres Frites Atelier au sein de la brasserie belge Smakelijk! au Méridien Beach Plaza. Cette collaboration exclusive marie l’expertise artisanale du concept créé par le chef étoilé Sergio Herman en 2016 à l’ambiance chaleureuse et raffinée du restaurant ouvert en février 2024.

Élaborées à partir de pommes de terre hollandaises soigneusement sélectionnées, ces frites se distinguent par leur texture moelleuse à cœur et croustillante en surface. La carte propose des créations audacieuses comme l’effiloché de bœuf à la mayonnaise chimichurri rouge (20€), l’aïoli de moules au safran (16€) ou encore le parmesan affiné 18 mois et truffe fraîche (22€).

Un voyage culinaire au-delà de la frite

Mais Smakelijk! (qui signifie « bon appétit » en flamand) ne se limite pas à cette nouvelle carte de frites gourmandes. Le directeur de l’hôtel, Vincent Clinckemaillie, a conçu un lieu où chaque détail célèbre la Belgique, du décor mêlant art nouveau belge et brasserie authentique jusqu’à la musique 100% belge.

La carte, élaborée par le directeur culinaire Laurent Colin et le chef exécutif Alexandre Lamberet, propose des classiques belges revisités : boulets de Liège (26€), vol-au-vent de volaille bio (32€) et Paris-Bruxelles à la noisette et au speculoos (12€).

Le chef exécutif Alexandre Lamberet et le chef pâtissier Julien Beaulieu © Monaco Tribune

Une programmation culturelle ambitieuse

L’établissement diversifie également son offre avec le SMAKELIJK! Comedy Club proposant des soirées exceptionnelles de stand-up francophone belge.

Chaque dimanche, le brunch familial (85€ par personne) offre une expérience gourmande en bord de mer avec frites belges, huitres, fontaine de chocolat belge et gaufres bruxelloises. Un kids club gratuit pour les enfants de 4 à 12 ans complète cette offre jusqu’en mai 2025.

Smakelijk! continue de s’imposer comme l’ambassadeur de la culture belge à Monaco, invitant les résidents et visiteurs à un véritable voyage gourmand au royaume de la frite.