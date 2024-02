On a testé pour vous : Smakelijk! la première brasserie belge de Monaco

Le nouveau restaurant du Méridien Beach Plaza est une néo-brasserie belge joviale et gourmande.

« Smakelijk! » ou « bon appétit » en flamand vous fait (re)découvrir la cuisine d’une vraie brasserie belge dans un cadre méditerranéen. Tous les détails sont soignés, du décor aux plats en passant par la musique 100 % belge. Le directeur de l’hôtel, Vincent Clinckemaillie, ne laisse rien au hasard : « Je veux me faire adouber par les Belges de Monaco ». Après avoir testé, on peut vous dire qu’il a mis toutes les chances de son côté.

Une ambiance conviviale mais chic

Dès lors que l’on passe les portes du restaurant, l’ambiance chaleureuse se distingue. Le studio de design Adjamé à l’origine du style artistique du lieu s’est dirigé vers un décor mêlant l’art nouveau belge du XXème siècle et l’authentique brasserie.

Pour décorer l’espace, ils sont allés jusqu’à chiner dans des brocantes les consoles de service et d’autres fournitures comme les vases. « L’idée c’est de ne pas se prendre au sérieux. Les belges ne se prennent pas au sérieux » ajoute Vincent Clinckemaillie.

Les spécialités belges à l’honneur

Laurent Colin, le directeur culinaire du Méridien Beach Plaza propose des plats authentiques comme vous pouvez les trouver à Bruxelles ou Liège : frites à la graisse de bœuf, choux de Bruxelles, gaufres ou moules frites, les spaghettis à la carbonade, les boulets de Liège, les vols au vent de canard confit…

Les choix sont variés, haut de gamme et généreux. Le restaurant reprend les valeurs sûres de la gastronomie belge avec l’idée de faire « pont entre brasserie belge et brasserie française ». Certains classiques comme le foie gras ou l’entrecôte témoignent des similitudes entre les deux styles nationaux.

L’américain et les tomates farcies à la crevette grise, mayonnaise – © Monaco Tribune

En accord avec vos papilles, le Chef sommelier Jonathan Durante a soigneusement choisi les vins et les bières belges pour accompagner cette expérience gustative. Laissez-vous emporter par les arômes de ces bières belges officiellement inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco.

Au dessert, on reste dans le simple et l’efficace, soufflé chaud, cramique façon pain perdu ou gaufre bruxelloise, cette cuisine proposée par le Chef Pâtissier Julien Beaulieu saura clôturer votre repas comme il se doit. Les desserts sont légers et le sucre bien dosé.

La carte des desserts propose les indémodables desserts belges, mais aussi la crème brûlée classique – © Monaco Tribune

Au Smakelijk!, vous pourrez déjeuner à partir de 26 € avec un menu lunch : entrée, plat, eau, café. En accompagnement, les premiers verres de vins sont à partir de 6 €.

Enfin, Vincent Clinckemaillie rappelle que les gourmands ne seront pas restreints à la carte. Les végétariens pourront commander des frites cuites à l’huile végétale. Et les amateurs de vins accompagneront leur entrecôte d’un Saint-Émilion.

Infos pratiques :