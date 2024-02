Provato per voi: Smakelijk! Il primo ristorante belga di Monaco

Il nuovo ristorante del Méridien Beach Plaza è una trattoria belga allegra e invitante.

Il “Smakelijk!”, che vuol dire “buon appetito” in fiammingo, vi farà scoprire i sapori di un vero ristorante belga in un’atmosfera mediterranea. Tutto è curato nei minimi dettagli, dall’arredamento ai piatti passando per la musica 100% belga. Il direttore dell’hotel, Vincent Clinckemaillie, non lascia nulla al caso. “Voglio che i belgi di Monaco mi facciano i complimenti”. Dopo averlo provato, possiamo dire che ha davvero tutte le carte in regola.

Un’atmosfera conviviale ma elegante

Non appena entriamo nel ristorante, ci sentiamo subito ben accolti. Lo studio di design Adjamé, che ha curato la parte artistica del posto, ha optato per un arredamento che unisce l’art nouveau belga del XX secolo e l’autentico stile delle brasserie.

Per arredare la sala, hanno spulciato alcuni negozi dell’usato e reperito mobili di servizio e altri arredi come i vasi. “L’idea è quella di non prendersi troppo sul serio. I belgi non lo fanno”, aggiunge Vincent Clinckemaillie.

Le specialità belga protagoniste

Laurent Colin, Executive chef del Méridien Beach Plaza, propone piatti autentici che potete trovare anche a Bruxelles o Liegi: patatine fritte nel grasso di manzo, cavoletti di Bruxelles, cozze fritte, spaghetti con carbonade, boulets à la liègeoise, vol au vent con anatra confit…

La scelta è varia, di qualità e abbondante. Il ristorante punta sui valori ben consolidati della cucina belga con l’idea di creare “un ponte tra le brasserie belghe e quelle francesi”. Alcuni classici, come il foie gras o l’entrecôte testimoniamo le affinità delle due cucine nazionali.

Il filet americain e i pomodoti ripieni con gamberi e maionese – © Monaco Tribune

Seguendo i vostri gusti, il sommelier Jonathan Durante sceglie con cura i vini e le birre belghe per accompagnare questa esperienza culinaria. Lasciatevi trasportare dal gusto delle birre belghe che rientrano ufficialmente nel patrimonio dell’umanità dell’UNESCO.

Per il dessert, si va sul semplice e sul sicuro, soufflé caldo, cramique (dolce all’uvetta) servito come un french toast o gaufres di Bruxelle. Queste leccornie proposte dallo Chef Pâtissier Julien Beaulieu concluderanno il vostro pasto come si deve. I dolci sono leggeri e non troppo stucchevoli.

Il menù dei dessert offre gli intramontabili dolci belgi, ma anche la classica crème brûlée – © Monaco Tribune

Il pranzo al Smakelijk! parte da 26€ con il menù lunch, che prevede antipasto, portata principale, acqua e caffè. I bicchieri di vino per accompagnare partono da 6€.

Infine, Vincent Clinckemaillie ci tiene a sottolineare che sono previsti anche dei fuori menù. I vegetariani possono ordinare patatine fritte cotte in olio vegetale, mentre gli amanti del vino potranno accompagnare la loro entrecôte con un Saint-Émilion.

Informazioni pratiche: