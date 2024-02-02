Мы попробовали: Smakelijk! — первый ресторан бельгийской кухни в Монако

Недавно открывшийся ресторан отеля Le Méridien Beach Plaza предлагает гостям дружелюбную и изысканную обстановку необрассери.

Название Smakelijk, что в переводе с фламандского означает «приятного аппетита», таит в себе приглашение познакомиться или заново открыть для себя вкус настоящей бельгийской брассери в средиземноморском интерьере. Здесь под строгим руководством управляющего отелем Венсана Кленкемая (Vincent Clinckemaillie) продумана каждая деталь: «Я стремлюсь к тому, чтобы бельгийская диаспора в Монако оценила мои усилия». Мы оценили предложенное меню и готовы вынести свой вердикт.

Элегантная, но дружелюбная атмосфера

Сразу при входе в ресторан гости попадают в тёплую и приветливую атмосферу. Разработанный дизайнерской студией Adjamé интерьер гармонично сочетает элементы бельгийского модернизма XX века с традиционной элегантностью брассери.

Уникальность пространства подчеркивается аксессуарами, приобретенными на блошиных рынках, включая сервировочные тележки и вазы. Венсан Кленкемай, комментируя концепцию ресторана, отмечает: «Мы стремились сохранить легкость восприятия, ведь бельгийцы известны своим умением не воспринимать себя слишком серьезно».

Звёзды меню — бельгийские деликатесы

Кулинарный директор Le Méridien Beach Plaza Лоран Колен (Laurent Colin) предлагает гостям подлинные деликатесы, которые можно найти в Брюсселе или Льеже. Меню включает в себя блюда, приготовленные по классическим канонам: картофель фри в говяжьем жире, брюссельская капуста, вафли, жареные мидии по-бельгийски, спагетти с соусом из фламандского карбонада, фрикадельки по-льежски и волованы с мясом утки в собственном соку…

Эти кулинарные шедевры демонстрируют искусство высокой и щедрой бельгийской кухни, где каждое блюдо стремится сохранить дух «бельгийских и французских брассери». Некоторые классические блюда, такие как фуа-гра или антрекот, подчеркивают общие черты обоих национальных кулинарных стилей.

Стейк-тартар по-бельгийски и помидоры, фаршированные креветками и майонезом — © Monaco Tribune

Ведущий сомелье Джонатан Дюрант (Jonathan Durante) проявил недюжинную скрупулёзность в подборе бельгийских вин и пива для сопровождения меню. Здесь вы сможете погрузиться в мир вкусов и ароматов бельгийских сортов пива, внесённых в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Десертное меню объединяет в себе простоту и изысканность: будь то ароматное горячее суфле, французские тосты из сдобного хлеба или изысканные брюссельские вафли. Каждое из этих блюд приготовлено под чутким руководством шеф-кондитера Жюльена Больё (Julien Beaulieu), чьё мастерство делает завершение вашей трапезы мощным гастрономическим аккордом. Десерты отличаются легкостью и утонченной сладостью.

Десертное меню включает в себя знаменитые бельгийские десерты, а также классический крем-брюле — © Monaco Tribune

Smakelijk! предлагает бизнес-ланч от 26 евро, который включает закуску, основное блюдо, воду и кофе. Стоимость бокала вина начинается от 6 евро.

Венсан Кленкемай подчеркивает, что гурманы не ограничены выбором блюд из меню. Вегетарианцы могут заказать картофель фри, приготовленный на растительном масле. Ценителей французских вин порадует антрекот вкупе с бокалом Saint-Émilion.

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