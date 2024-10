Le nouveau SMAKELIJK! Comedy Club propose plusieurs dates pour faire le plein d’humour belge 

Il ouvrira le 15 novembre prochain au sein du Méridien Beach Plaza.

La Belgique c’est des baraques à frites, des gaufres liégeoises, des bières spéciales, de la musique électronique mais aussi un humour bien particulier. Et c’est justement ce second degré, cette autodérision et ce décalage que la brasserie belge SMAKELIJK! compte bien apporter en Principauté avec les soirées stand-up de son comedy club.

Lors de quatre dates exceptionnelles, chaque soirée mettra en lumière trois artistes de stand-up francophones sélectionnés par l’association culturelle SLASH-F. Le line-up sera ainsi composé des dignes héritiers de la scène humoristique belge, à savoir ceux qui assurent les premières parties de Guillermo Guiz, Alex Vizorek, Fanny Ruwet et Kody en Belgique. Les stand-uppeurs Dena, Lorenzo Mancini, Nikoz, Florent Losson et Juan Rodrigues se produiront également sur la scène du SMAKELIJK! Comedy Club. C’est une expérience unique qui attend les amateurs d’humour et de stand-up !

