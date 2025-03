Restructuration du Marché de la Condamine : Qu’en pensent nos lecteurs ?

« C’est le projet de tous » a annoncé il y a quelques semaines le Maire de Monaco, Georges Marsan, au moment d’évoquer le projet de restructuration du Marché de la Condamine. Un projet qui fait débat.

Véritable cœur battant de Monaco, le Marché de la Condamine se prépare à une transformation majeure qui a pour but de le moderniser tout en préservant l’âme de ce lieu unique. Sur nos réseaux sociaux, nous avons demandé à nos lecteurs ce qu’ils pensent de ce futur changement.

Publicité

Si la restructuration du Marché de la Condamine est accueillie avec enthousiasme par certains pour sa modernisation, elle suscite aussi des craintes quant à la préservation de son âme et de sa convivialité. Entre la volonté d’améliorer le confort des visiteurs et le besoin de conserver l’authenticité de ce lieu emblématique, trouver le bon équilibre va être un véritable défi.

Des visuels emballants

Dévoilées par le groupe d’architecture The A Group, les images du futur Marché de la Condamine ont suscité de l’émerveillement chez certains. Sur notre page LinkedIn, Jonathan et Camille trouvent ces dernières « superbes ». Pascale et Mylla se montrent également plutôt enthousiastes : « magnifique », « j’aime bien ».

Lieu emblématique de Monaco, le Marché de la Condamine entamera un nouveau chapitre en 2027 après ses rénovations de 1992 et 2012 © Jerome Hein – The A Group

Se faisant vieillissant, le Marché avait un besoin urgent d’une rénovation, sur ce point nos lecteurs sont d’accord. Pascaline nous indique sur notre page Facebook : « Rénover oui mais dépouiller le marché de son âme non ! ». Pascal ajoute : « Mettre aux normes sanitaires, effectuer les travaux de chauffage et climatisation évidemment ».



Beaucoup reconnaissent que la rénovation est nécessaire tout en saluant l’aspect esthétique de ce nouveau projet.

Lorsque nous avions posé la question à nos lecteurs en octobre 2024, sur ce projet de rénovation, tous étaient d’accord pour dire que cela devenait nécessaire. Tania et Anabelle réclamaient « du chauffage en hiver et de la clim en été ». Desiree, elle, était pour un agrandissement de la halle et notamment « un peu plus de places assises pour déjeuner ou dîner ».

Toujours dans cette optique d’agrandissement, Nandine espère « plus de toilettes pour femmes, il y a parfois quinze personnes qui font la queue. » Monique est « OK pour une transformation à condition que la restauration ne devienne pas un self service ».



Le principal défi de cette restructuration sera donc de rendre le marché plus confortable : plus de places assises, une meilleure climatisation et un nombre de toilettes suffisant.

Un lieu qui attire travailleurs, résidents et touristes au quotidien © Mairie de Monaco

La peur d’une perte de convivialité

Étant la seule halle gourmande de la Principauté, le Marché de la Condamine n’a pas d’égal. Très attachés à ce dernier, salariés et résidents espèrent que cette restructuration ne lui fera pas perdre son charme. C’est le cas notamment de Marie Anne qui demande du respect pour « le seul lieu populaire de Monaco où l’on peut nous rencontrer et garder notre identité ».

Pour Antoinette, le marché doit à tout prix garder son identité : « être plus marché et non restaurant ». Pour Olivier, l’aspect convivial est également une priorité : « Cela perd complètement l’esprit d’un marché provençal ou du sud de la France ».

Michèle craint qu’avec cette restructuration, le marché ne soit plus « convivial, populaire et bon enfant ». Thierry se pose lui la question si cette restructuration passe par un rétrécissement : « Mais du coup il y aura beaucoup moins d’échoppes non ? Ce serait dommage ».

Tout au long de l’année de nombreux évènements y sont organisés, comme le bal du Marché de la Condamine

© Mairie de Monaco

Pour que cette restructuration soit reçue de la meilleure des manières, elle passera forcément par la préservation de l’âme populaire et conviviale du Marché de la Condamine.

« Un concept unique au monde qui fait la fierté de Monaco » : Les 5 points à retenir sur la restructuration du Marché de la Condamine

Le Marché de la Condamine reste un lieu cher au cœur des Monégasques et des habitués. Reste à voir si la transformation annoncée saura répondre à ces attentes sans trahir l’essence de ce marché si singulier. Rendez-vous en 2027 !