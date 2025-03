« Un concept unique au monde qui fait la fierté de Monaco » : Les 5 points à retenir sur la restructuration du Marché de la Condamine

Situé au pied du Rocher entre la Place d’Armes et la rue Terrazzani, le Marché de la Condamine est depuis toujours un lieu cher à la population monégasque. Après deux rénovations en 1992 et 2012, c’est début 2027 que s’ouvrira un nouveau chapitre de l’histoire de la Halle © Jerome Hein - The A Group

Cœur battant de Monaco, le Marché de la Condamine se prépare à une transformation majeure qui a pour ambition de le moderniser tout en préservant l’âme de ce lieu unique. Prisé les Monégasques, résidents et salariés, cet espace emblématique bénéficiera d’une restructuration tant attendue en 2027.

C’est « le projet de tous ». Lors d’une conférence de presse organisée à la Mairie de Monaco ce mardi 4 mars, M. Georges Marsan, accompagné de ses adjoints et collaborateurs, a présenté un projet majeur pour la ville : la restructuration du Marché de la Condamine.

« On ne peut pas parler de la Halle seulement comme d’un lieu où l’on vient faire ses courses ou simplement déjeuner. C’est un point de rencontre où toutes les classes sociales se mélangent, un lieu d’échange et de partage. Simple, populaire, et familial où l’on se rend spontanément pour partager des moments de vie. Vous savez combien le Marché a toujours été un sujet important pour moi. Je mettrai toute mon énergie pour livrer le meilleur projet à la population monégasque », a déclaré M. le Maire.

© Mairie de Monaco

L’objectif est donc de réaliser des travaux d’envergure pour le remettre aux normes techniques, sécuritaires et esthétiques sans pour autant démolir l’existant, mais plutôt en améliorant et réinventant le lieu tout en conservant son âme. Cette restructuration est vue comme LE projet majeur de la mandature, avec une enveloppe budgétaire des travaux estimée entre 10 et 12 millions d’euros, entièrement autofinancée par la Mairie.

1. Une consultation populaire pour un projet sur mesure

Avant de se lancer dans les travaux, la Mairie a mené une large enquête auprès des usagers du marché pour mieux comprendre leurs attentes et besoins. Un questionnaire de 17 questions a été distribué au sein de la Halle et sur l’application Your Monaco.

Plus de 1000 réponses ont été collectées et les résultats ont révélé des attentes précises, telles que l’augmentation de la capacité d’accueil, une meilleure gestion du confort thermique et acoustique, ainsi que des améliorations concernant les sanitaires. Les participants ont exprimé le désir de voir le marché conserver son esprit convivial et familial tout en y intégrant des éléments modernes, avec plus d’événements et plus de produits bio et locaux.

L’intégration des avis des commerçants a également été essentielle pour définir des solutions concrètes. Ce projet est donc le fruit d’une collaboration entre la Mairie, les résidents et les commerçants, qui vise à répondre aux besoins de toute la population.

2. Des améliorations concrètes et un confort accru

L’une des priorités du projet est d’améliorer le confort thermique et acoustique de la Halle. La toiture sera rénovée pour garantir une régulation thermique optimale, assurant des températures agréables toute l’année. Le système de ventilation et de chauffage sera modernisé, un traitement des odeurs de cuisson sera mis en place pour garantir un environnement agréable, et la création de nouveaux sanitaires distincts, adaptés aux PMR, viendront également enrichir l’expérience des visiteurs.

La capacité d’accueil sera largement augmentée avec la création de deux mezzanines et la suppression des îlots centraux qui amélioreront la circulation. Au total, le marché disposera de 300 places assises contre 160 aujourd’hui, incluant des espaces modulables et familiaux.

© Jerome Hein – The A Group

Le design intérieur mettra l’accent sur la convivialité avec l’utilisation de matériaux nobles comme le bois et la céramique, de grandes baies vitrées pour maximiser la lumière naturelle, et un éclairage soigné pour créer une atmosphère chaleureuse. Deux écrans géants et une régie seront également installés pour permettre la diffusion d’événements et d’animations.

Concernant les problèmes de stationnement pour y accéder, le Maire a précisé qu’il n’y aurait pas d’agrandissement immédiat du parking, mais un projet gouvernemental de plus grande envergure pour améliorer la situation à long terme.

© Jerome Hein – The A Group

4. Un projet durable et respectueux de l’environnement

La restructuration du Marché de la Condamine s’inscrit dans une démarche durable et responsable. Le projet prévoit l’installation de panneaux solaires, d’une verrière moderne et l’utilisation de matériaux respectueux de l’environnement pour garantir une faible consommation énergétique.

Ce projet a été confié à l’architecte Jérôme Hein et s’inscrit dans une démarche certifiée BD2M (Bâtiments Durables Méditerranéens de Monaco), visant à obtenir la certification Argent. L’objectif est de transformer le marché tout en respectant l’identité monégasque et en créant un lieu moderne, fonctionnel et éco-responsable.

5. Une fermeture de plus d’un an, mais avec une activité maintenue

Les travaux de restructuration débuteront en janvier 2026 et dureront environ 13 mois. Pour permettre la réalisation de ce projet sans perturber complètement l’activité économique du marché, la Halle sera temporairement fermée. Cependant, la vingtaine de commerçants seront déplacés sur la place du Marché et des solutions provisoires seront mises en place pour assurer un service continu, avec environ 150 à 200 places assises pour accueillir la clientèle dans de bonnes conditions.

Le Maire a assuré que chaque commerçant serait rencontré avant le mois de juin pour discuter des modalités et solutions qui seront mises en place durant cette période de transition. Durant ces 13 mois, les kiosques de la place d’Armes ne seront pas impactés, mais le parc pour enfants sera lui temporairement retiré.

